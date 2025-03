«Ich versuchte, ihn aus dem Auto zu ziehen»

Der befragte Freund berichtet: «Wir waren überrascht, als wir die Lachgas-Flasche im Auto sahen.» Er sei beim Kaufvorgang nicht dabei gewesen, weil er und ein anderer Freund einen Corona-Test machten. Laut Anklage schickte der Beschuldigte den Toten zur gleichen Zeit los, die Lachgas-Flasche samt Ballons zu besorgen.

Die Freunde hätten eine gute Zeit gehabt. Doch dann sei es zum ersten Unfall gekommen. Jay F. verlor kurz das Bewusstsein, das Auto prallte in eine Leitplanke. Der Freund gibt an: «Ich musste einlenken, ich habe das Lenkrad gepackt.» Jay F. hatte seine Hände nicht mehr am Lenkrad, sein Kopf sei nach unten gehangen.

Schliesslich sei Jay F. zu sich gekommen. Und ab da erinnere sich der Freund nicht mehr, wie es zum Unfall kam. «Es ging alles so schnell.»

Nach dem Unfall sei er wach geworden. «Ich versuchte, meine Freunde zu wecken.» Weiter habe er versucht, einem Freund aus dem Auto zu helfen: «Ich versuchte, ihn aus dem Auto zu ziehen. Aber er hatte starke Schmerzen.»

Weiter sagt der Freund: «Der Boden war voller Benzin. Und Jay F. zündete eine Zigarette an.» Er habe den Beschuldigten angeschrien. «Ich weiss aber nicht, ob er die Zigi dann wegwarf oder nicht. Aber er schmiss die Lachgas-Flasche weg.»

Schliesslich hätte eine Autofahrerin angehalten und ihnen geholfen.