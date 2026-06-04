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Er winkt den Schaulustigen
Hier kommt Donald Trump Jr. beim Zunfthaus an

Am Donnerstag tagt Donald Trump Jr. beim «Global Economic Roundtable» im Zunfthaus zur Saffran. Ein Leservideo zeigt seine Ankunft.
Publiziert: vor 35 Minuten
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