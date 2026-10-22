Grosser Polizeieinsatz in Embrach ZH

In Embrach im Kanton Zürich läuft nach einem Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft ein grosser Polizeieinsatz. Die Fahndung nach einem flüchtigen Täter läuft.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Grosser Einsatz der Polizei in Embrach ZH. Das meldet ein Leserreporter am Donnerstagnachmittag gegenüber Blick. Bilder zeigen einen Helikopter, der über der Gemeinde kreist. Der Einsatz findet demnach in der Nähe der Coop-Filiale Embrach Dorf statt.

Gemäss Leserreporter wurden die Schüler in Embrach darüber benachrichtigt, dass sie alleine nach Hause gehen können.

Einsatzkräfte kontrollieren Autos

Ein anderer Leserreporter sagte gegenüber Blick, er sei in der Coop-Filiale einkaufen gewesen. Die Kassiererin habe ihm gesagt, es habe einen Überfall auf die Filiale im Bürobereich gegeben. Es sei nur ein Täter gewesen. Allerdings sei auch etwas gestohlen worden. Gemäss Leserreporter wurden alle Strassen etwa eine Stunde von der Polizei kontrolliert.

Ein Bild eines weiteren Lesers zeigt, wie Polizeieinsatzkräfte auf der Überlandstrasse von Embrach nach Pfungen ZH Fahrzeuge kontrollieren. Vereinzelt wurden Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen.

0:19 Zwischen Embrach und Pfungen: Polizei kontrolliert vorbeifahrende Autos

Angestellter mit Waffe bedroht

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte gegenüber Blick zunächst lediglich einen Einsatz. In einer Mitteilung bestätigte die Polizei später einen Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft. Ein bislang unbekannter Täter erbeutete dabei Bargeld.

Gemäss Polizei verschaffte sich der Mann gegen 13 Uhr durch den Hintereingang Zutritt zu den Büroräumen des Lebensmittelgeschäfts im Zentrum von Embrach. Mit vorgehaltener Faustfeuerwaffe bedrohte er einen 30-jährigen Angestellten und zwang ihn zur Herausgabe von Bargeld. Anschliessend flüchtete er in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.

Fahndung nach flüchtigem Täter

Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter läuft. Die Kantonspolizei Zürich hat einen Zeugenaufruf gestartet. Sie sucht Personen, die vor oder nach der Tat in der Umgebung von Embrach verdächtige Wahrnehmungen machten. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter 058 648 48 48 zu melden.

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