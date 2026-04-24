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Video zeigt die Rega im Einsatz
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Unfall in Altendorf SZ:Video zeigt die Rega im Einsatz

Ein Insasse lebensbedrohlich verletzt
Auto schleudert in Altendorf SZ in Wand und gerät in Brand

Am Freitag ist es in Altendorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Beim Überholen geriet ein PKW ins Schleudern, prallte in die Leitplanke und wurde durch den Aufprall in eine Gebäudewand geschleudert. Das Fahrzeug geriet in Brand.
Publiziert: vor 12 Minuten
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Aktualisiert: vor 4 Minuten
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Altendorf wurden mehrere Personen verletzt.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schwerer Unfall am Freitag in Altendorf SZ, Zürcherstrasse gesperrt bis 21 Uhr
  • Auto prallte in Leitplanke, Gebäudewand und geriet in Brand
  • Ein lebensbedrohlich Verletzter, Polizei sucht Lenker eines schwarzen Citroën C5
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Aufnahmen eines Leserreporters zeigen am Freitagabend Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Rega an der Zürcherstrasse in Altendorf SZ. Wie die Kantonspolizei Schwyz gegenüber Blick bestätigt, kam es dort zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW-Lenker war von Altendorf aus kommend auf der Zürcherstrasse unterwegs, als er ein vor sich fahrendes Auto überholte.

Beim Überholvorgang geriet das Fahrzeug jedoch ins Schleudern und prallte in eine Leitplanke. Durch den Aufprall wurde das Auto über die Strasse geschleudert und kollidierte mit einer Gebäudewand. Von dort aus wurde das Fahrzeug wieder zurückgeschleudert und geriet in Brand. Wie die Kantonspolizei angibt, waren in dem Fahrzeug drei Insassen. Einer der Insassen wurde lebensbedrohlich verletzt, ein weiterer Insasse erlitt mittelschwere Verletzungen, der dritte Insasse wurde leicht verletzt. 

Polizei sucht nach Lenker des überholten Autos

Per Rega-Helikopter wurde die lebensbedrohlich verletzte Person in ein Spital gebracht. In Folge des Unfalls ist die Zürcherstrasse bis 21 Uhr komplett gesperrt. Am Freitagabend haben die Einsatzkräfte die Spurensicherung abgeschlossen. 

Die Kantonspolizei Schwyz sucht in einem Zeugenaufruf nun nach dem Lenker des Fahrzeugs, das überholt worden ist. Es handelt sich hierbei um einen schwarzen Citroën C5 Tourer. Die Kantonspolizei bittet den Lenker, sich bei der Polizei zu melden. 

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