Am Freitag ist es in Altendorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Beim Überholen geriet ein PKW ins Schleudern, prallte in die Leitplanke und wurde durch den Aufprall in eine Gebäudewand geschleudert. Das Fahrzeug geriet in Brand.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall am Freitag in Altendorf SZ, Zürcherstrasse gesperrt bis 21 Uhr

Auto prallte in Leitplanke, Gebäudewand und geriet in Brand

Ein lebensbedrohlich Verletzter, Polizei sucht Lenker eines schwarzen Citroën C5 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Aufnahmen eines Leserreporters zeigen am Freitagabend Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Rega an der Zürcherstrasse in Altendorf SZ. Wie die Kantonspolizei Schwyz gegenüber Blick bestätigt, kam es dort zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW-Lenker war von Altendorf aus kommend auf der Zürcherstrasse unterwegs, als er ein vor sich fahrendes Auto überholte.

Beim Überholvorgang geriet das Fahrzeug jedoch ins Schleudern und prallte in eine Leitplanke. Durch den Aufprall wurde das Auto über die Strasse geschleudert und kollidierte mit einer Gebäudewand. Von dort aus wurde das Fahrzeug wieder zurückgeschleudert und geriet in Brand. Wie die Kantonspolizei angibt, waren in dem Fahrzeug drei Insassen. Einer der Insassen wurde lebensbedrohlich verletzt, ein weiterer Insasse erlitt mittelschwere Verletzungen, der dritte Insasse wurde leicht verletzt.

Polizei sucht nach Lenker des überholten Autos

Per Rega-Helikopter wurde die lebensbedrohlich verletzte Person in ein Spital gebracht. In Folge des Unfalls ist die Zürcherstrasse bis 21 Uhr komplett gesperrt. Am Freitagabend haben die Einsatzkräfte die Spurensicherung abgeschlossen.

Die Kantonspolizei Schwyz sucht in einem Zeugenaufruf nun nach dem Lenker des Fahrzeugs, das überholt worden ist. Es handelt sich hierbei um einen schwarzen Citroën C5 Tourer. Die Kantonspolizei bittet den Lenker, sich bei der Polizei zu melden.