Technische Probleme auf Edelweiss-Flug: Ein Airbus auf dem Weg nach Kroatien musste über Venedig (I) umdrehen. Unterdessen landete die Maschine bereits wieder in Zürich.

Darum gehts Edelweiss-Flug WK 438 startete von Zürich nach Split.

Der Airbus drehte wegen Technikproblemen in Venedig um.

Die Art des Problems ist unklar; in Zürich landete er normal.

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Auf einem Flug von Zürich nach Split (Kroatien) kam es am Samstag offenbar zu technischen Schwierigkeiten. Betroffen war der Flug WK 438 der Airline Edelweiss, der um 11.30 Uhr in Kloten gestartet war. Sein eigentliches Ziel, die Stadt Split, erreichte der Flieger jedoch nicht. Wie ein Sprecher der Edelweiss gegenüber Blick bestätigt, musste die Maschine über Venedig wegen eines technischen Problems umdrehen.

Um welche Art von technischen Schwierigkeiten es sich dabei handelte, liess der Sprecher offen. Der Flieger hätte unterdessen den Flughafen Zürich erreicht und konnte dort ganz normal gelandet werden.