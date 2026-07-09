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Durchschnittsgeschwindigkeit 171 km/h!
Deutscher (22) überholt im Gotthard-Tunnel 21 Fahrzeuge

Ein 22-jähriger Raser mit deutschen Kontrollschildern wurde am Mittwoch auf der A2 gestoppt. Im Gotthard-Tunnel fuhr er mit 171.8 km/h und überholte 21-mal trotz Sperrlinien. Ein Drogentest fiel positiv aus.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Aktualisiert: vor 29 Minuten
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Der Deutsche raste mit hoher Geschwindigkeit durch den Tunnel.
Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Raser mit 171.8 km/h im Gotthard-Tunnel gestoppt, 21 Überholmanöver
  • 22-Jähriger positiv auf Drogen getestet, Fahrverbot und Bussendepositum verhängt
  • Mehrere tausend Franken Bussgeld, Anzeige bei Staatsanwaltschaft Uri
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Janine EnderliRedaktorin News

Am Mittwochmorgen fuhr der Lenker eines Personenwagens mit deutschen Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Richtung Süden. Vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels überholte er rechts über eine Sperrfläche mindestens einen Personenwagen. Im Tunnel selbst beging er, trotz doppelter Sicherheitslinie, insgesamt 21 Überholmanöver. Die errechnete Durchschnittsgeschwindigkeit innerhalb des Tunnels ergab 171.8 km/h.

Der 22-jährige Fahrzeuglenker konnte durch die Kantonspolizei Tessin angehalten und der Kantonspolizei Uri zugeführt werden. Gegen ihn wurde ein Fahrverbot erlassen. Zusätzlich wurde dem Lenker ein Bussendepositum von mehreren tausend Franken abgenommen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief zudem positiv. Er wird unter anderem wegen der qualifiziert groben Geschwindigkeitsüberschreitung (Rasertatbestand) bei der Staatsanwaltschaft Uri zur Anzeige gebracht.

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