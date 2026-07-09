Deutscher (22) überholt im Gotthard-Tunnel 21 Fahrzeuge

Ein 22-jähriger Raser mit deutschen Kontrollschildern wurde am Mittwoch auf der A2 gestoppt. Im Gotthard-Tunnel fuhr er mit 171.8 km/h und überholte 21-mal trotz Sperrlinien. Ein Drogentest fiel positiv aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Raser mit 171.8 km/h im Gotthard-Tunnel gestoppt, 21 Überholmanöver

22-Jähriger positiv auf Drogen getestet, Fahrverbot und Bussendepositum verhängt

Mehrere tausend Franken Bussgeld, Anzeige bei Staatsanwaltschaft Uri

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochmorgen fuhr der Lenker eines Personenwagens mit deutschen Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Richtung Süden. Vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels überholte er rechts über eine Sperrfläche mindestens einen Personenwagen. Im Tunnel selbst beging er, trotz doppelter Sicherheitslinie, insgesamt 21 Überholmanöver. Die errechnete Durchschnittsgeschwindigkeit innerhalb des Tunnels ergab 171.8 km/h.

Der 22-jährige Fahrzeuglenker konnte durch die Kantonspolizei Tessin angehalten und der Kantonspolizei Uri zugeführt werden. Gegen ihn wurde ein Fahrverbot erlassen. Zusätzlich wurde dem Lenker ein Bussendepositum von mehreren tausend Franken abgenommen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief zudem positiv. Er wird unter anderem wegen der qualifiziert groben Geschwindigkeitsüberschreitung (Rasertatbestand) bei der Staatsanwaltschaft Uri zur Anzeige gebracht.