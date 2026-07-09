Deutscher (22) überholt im Gotthard-Tunnel 21 Fahrzeuge

Darum gehts
- Raser mit 171.8 km/h im Gotthard-Tunnel gestoppt, 21 Überholmanöver
- 22-Jähriger positiv auf Drogen getestet, Fahrverbot und Bussendepositum verhängt
- Mehrere tausend Franken Bussgeld, Anzeige bei Staatsanwaltschaft Uri
Am Mittwochmorgen fuhr der Lenker eines Personenwagens mit deutschen Kontrollschildern auf der Autobahn A2 in Richtung Süden. Vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels überholte er rechts über eine Sperrfläche mindestens einen Personenwagen. Im Tunnel selbst beging er, trotz doppelter Sicherheitslinie, insgesamt 21 Überholmanöver. Die errechnete Durchschnittsgeschwindigkeit innerhalb des Tunnels ergab 171.8 km/h.
Der 22-jährige Fahrzeuglenker konnte durch die Kantonspolizei Tessin angehalten und der Kantonspolizei Uri zugeführt werden. Gegen ihn wurde ein Fahrverbot erlassen. Zusätzlich wurde dem Lenker ein Bussendepositum von mehreren tausend Franken abgenommen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief zudem positiv. Er wird unter anderem wegen der qualifiziert groben Geschwindigkeitsüberschreitung (Rasertatbestand) bei der Staatsanwaltschaft Uri zur Anzeige gebracht.