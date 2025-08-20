In Polen ist eine Drohne in einem Maisfeld abgestürzt und explodiert. Es handelt sich um ein russisches Flugobjekt.

1/7 In Polen stürzte eine Drohne in ein Maisfeld und explodierte. Foto: keystone-sda.ch

Im Osten von Polen ist ein Flugobjekt in ein Maisfeld gestürzt und dort explodiert. Gemäss Angaben der Regierung in Warschau handelte es sich dabei um eine russische Drohne.

«Russland provoziert erneut die NATO-Staaten – nach den Drohnenvorfällen in Rumänien, Litauen und Lettland sowie den Luftraumverletzungen in fast allen NATO-Staaten, insbesondere in Skandinavien, den baltischen Staaten sowie Polen, Rumänien und Bulgarien. Wieder einmal haben wir es mit einer Provokation der Russischen Föderation mit einer russischen Drohne zu tun», sagte Kosiniak-Kamysz auf einer Pressekonferenz.

«Die gefundenen Trümmerteile der Drohne weisen auf die Verwendung von Sprengstoff hin.» Nach ersten Ermittlungen wurde ausgeschlossen, dass es sich um eine zivile Drohne handele, die von Schmugglern eingesetzt worden sei.

Polizei und Armee durchsuchen das Gebiet

Die Drohne war am frühen Morgen in das Feld nahe der Ortschaft Osiny etwa hundert Kilometer südöstlich von Warschau gefallen. Aufnahmen des örtlichen Portals LukowTV zeigten einen Lichtblitz und dann einen lauten Knall. In mehreren Häusern in der Nähe gingen Fenster zu Bruch. Verletzt wurde niemand.

Die von Anwohnern gerufenen Polizeibeamten fanden am Einschlagsort verbrannte Trümmer aus Plastik und Metall. Das Portal Onet veröffentlichte Bilder aus sozialen Netzwerken, auf denen ein verkohlter Motor mit einem Propeller zu sehen war.

Todesopfer im November 2022

Die Drohne habe einen Krater von rund sechs Metern Durchmesser und 50 Zentimetern Tiefe hinterlassen, sagte der Staatsanwalt. Es sei unklar, ob die Explosion in der Luft oder erst am Boden erfolgt sei.

Der Einschlagsort liegt 120 Kilometer von Polens Grenze zur Ukraine und 100 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist das EU- und Nato-Mitgliedsland Polen zum Frontstaat geworden. Im November 2022 war in dem ostpolnischen Dorf Przewodow eine Rakete eingeschlagen, zwei Männer waren getötet worden. Soweit bisher bekannt, war es eine verirrte ukrainische Flugabwehrrakete.