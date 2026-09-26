Mann (†75) kommt auf Biketrail von Weg ab – tot

Ein Mann kam am Freitag bei einem E-Bike-Ausflug vom Weg ab – trotz sofortigem Eingreifen von Dritten konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 75-jährige Fahrradfahrer am Freitag gegen 12.30 Uhr mit seinem E-Bike beim Habergschwändwinggel vom Weg ab und blieb dort regungslos liegen. Unbeteiligte Dritte fanden den Mann und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Diese konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sind zurzeit im Gang. Der Hergang wird von der Kantonspolizei Glarus in Zusammenarbeit mit der Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus untersucht.