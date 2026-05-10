Ein Kind wurde am Samstag im deutschen Sipplingen am Bodensee von einem Regionalexpress erfasst. Den Vorfall überlebte das Mädchen nicht.

Marian Nadler Redaktor News

Sie überquerte einen Bahnübergang mit ihrem Laufrad, als die Schranken bereits geschlossen waren und der Zug angerast kam: Das Mädchen (†4) hatte bei dem Unglück in Sipplingen (D) am Samstag keine Chance. Sie wurde tödlich verletzt. Das teilt die deutsche Polizei laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.

Der Regionalexpress erfasste das Kind. Ein Helikopter brachte das Kind noch mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital – vergeblich. Das Mädchen erlag in der Nacht zu Sonntag seinen Verletzungen.

In dem Zug sassen zum Unfallzeitpunkt etwa 65 Fahrgäste, berichtete die dpa weiter. Sie blieben körperlich unversehrt, wurden danach allerdings von Sanitätern durchgecheckt und psychologisch betreut.