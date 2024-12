1/7 In der Schweiz dominiert aktuell turbulentes Wetter. Foto: keystone-sda.ch

Der erste Schnee des Jahres hat sich so schnell verzogen, wie er gekommen ist. Zumindest im Flachland. Statt eingeschneiten Gartensitzplätzen und vereisten Strassen zog Anfang Woche eine Warmfront über die Schweiz.

Lange bleiben die milden Temperaturen aber nicht. Bereits heute Dienstag kommt die nächste Kaltfront und die Schneefallgrenze sinkt wieder auf 900 bis 1200 Meter. Der Süden bleibt davon grösstenteils verschont.

Schneefallgrenze wandert hoch und runter

Für Schnee- und Winterfans wird diese Woche zu einer Berg- und Talfahrt. Während die Schneefallgrenze am Mittwoch kurzzeitig auf 500 bis 700 Meter sinkt, verzieht sich der Schnee und die Kälte in der Nacht auf Freitag wieder in höhere Lagen auf 1500 bis 2000 Meter.

Im Laufe des Freitags sinkt sie jedoch bereits wieder auf 1000 Meter, nur um am Samstag wieder auf 2000 Meter zu klettern. «Der Samstag wird recht turbulent», sagt Meteorologe Klaus Marquardt auf Anfrage von Blick. In der Nacht auf Sonntag folgt dann wieder ein krasser Fall und es schneit bereits auf rund 500 Metern mit Temperaturen um die vier Grad. Ein Ausflug auf den Weihnachtsmarkt empfiehlt sich dieses Wochenende also eher nicht.

Winterwetter ab nächster Woche

Am Sonntag könnten Flocken bis ins Flachland zu erwarten sein. Bei Meteo News heisst es aber, dass es sich hierbei wenn dann um «nasse Flocken» handelt statt um fluffiges Weiss. «Im Laufe des Sonntags sinkt die Schneefallgrenze in tiefere Lagen, am Montag und Dienstag wäre die Luft dann kalt genug für Schnee – allerdings lassen aber wohl auch die Niederschläge wieder nach», sagt der Wetter-Experte.

«Die Prognosen stehen noch auf wackeligen Füssen und sind nicht in Stein gemeisselt», warnt er. Von den Temperaturen her werde es ab nächster Woche aber sicher winterlich. «Es wird eine kalte Woche und man braucht sicher eine warme Jacke, Kappe und Handschuhe», sagt er.

Allgemein verhalte sich das Wetter ziemlich dynamisch und die Temperaturen bewegen sich nächste Woche auch tagsüber um die 0 Grad. Der Trend zeige aber auch, dass es in der Folgewoche wieder milder werde. Was das im Hinblick auf Weihnachten mit Schnee heisst, steht noch in den Sternen. «Dafür ist es noch zu früh», sagt Marquardt.