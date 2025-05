Ein Drittel der Frauen in der Schweiz hat 2023 per Kaiserschnitt geboren, wobei der Anteil seit 2019 leicht gestiegen ist. Besonders hoch ist der Anteil in Schaffhausen mit 41 Prozent. Die Schweiz gehört zu den Ländern mit den häufigsten Kaiserschnitten in Europa.

Ein Drittel der Geburten in der Schweiz per Kaiserschnitt

2023 kam ein Drittel der Kinder in der Schweiz per Kaiserschnitt zur Welt. (Archivbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Drittel der Frauen in der Schweiz hat 2023 per Kaiserschnitt geboren. Der Anteil steigt seit 2019 leicht an. In der Deutschschweiz kamen mehr Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt als in der Westschweiz, wie Zahlen des Bundes zeigen.

Die meisten Entbindungen per Kaiserschnitt erfolgten im Kanton Schaffhausen mit 41 Prozent und in den Kantonen Zürich und Zug mit je 40 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. In Thurgau und in Appenzell Ausserrhoden sowie in allen Westschweizer Kantonen lag der Kaiserschnitt-Anteil unter 29 Prozent. Im Kanton Waadt liegt er bei 27 Prozent und im Kanton Genf bei 29 Prozent.

Zwei Drittel der Frauen gebaren 2023 auf natürlichem Weg, hiess es weiter. Bei den Kaiserschnitten wurden mit 55 Prozent mehr geplante Kaiserschnitte durchgeführt als Notfallkaiserschnitte. Mit 34 Prozent Kaiserschnittgeburten gehört die Schweiz neben Italien zu den europäischen Ländern, in denen am häufigsten Kaiserschnitte vorgenommen werden.