Der Schweizer Solarpionier Raphaël Domjan und sein Team Solarstratos haben mit ihrem Solarflugzeug einen neuen persönlichen Höhenrekord aufgestellt – allerdings den Weltrekord nicht gebrochen. Den halten zwei andere Schweizer.

Den Weltrekord halten aber zwei andere Schweizer

1/7 Das Team von Solarstratos hat einen neuen persönlichen Höhenrekord aufgestellt. Foto: AFP

Darum gehts Solarstratos erreicht Rekordhöhe von 8224 Metern bei Solarflug

Weltrekord von Solar Impulse bleibt unerreicht bei 9235 Metern

Flug dauerte viereinhalb Stunden, Ziel von 10'000 Metern verfehlt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Das Team von Solarstratos hat am Sonntag den höchsten Solar- und Elektroflug seiner Geschichte absolviert. Raphaël Domjan erreichte laut den von seinem Team übermittelten GPS-Daten eine Höhe von 8224 Metern.

Mit diesem Flug auf 8224 Meter über dem Meeresspiegel hat der Pilot aus Neuenburg seine bisherige Bestmarke um mehr als 1600 Meter deutlich verbessert. Diese lag bisher bei 6589 Metern.

Weltrekord halten zwei Schweizer

Der Weltrekord für den höchsten Solarflug konnte Domjan unterdessen nicht knacken. Er verfehlte diese Bestmarke um mehr als 1000 Meter.

Aufgestellt haben den Weltrekord der Schweizer Psychiater und Umweltpionier Bertrand Piccard (67) sowie der Schweizer Ingenieur und Pilot André Borschberg (72) mit ihrem Projekt Solar Impulse. Vor rund 15 Jahren, im Oktober 2010, erreichte ihr Solarflugzeug eine Höhe von 9235 Metern. Der Flug dauerte mehr als einen ganzen Tag.

Solarstratos flog nur viereinhalb Stunden

Das Flugzeug von Solarstratos am Sonntag war dagegen deutlich kürzer in der Luft unterwegs. Der Flug dauerte gerade einmal viereinhalb Stunden. Gestartet wurde er am Flughafen Sitten.

Raphaël Domjan gelang es, mit seiner HB-SXA unter Ausnutzung der sommerlichen Thermik auf über 8000 Meter zu steigen. Für den Versuch sei insbesondere die Batteriekapazität erhöht worden. Zudem sei der neue Propeller, mit variabler Steigung, für Höhenflüge leistungsfähiger, sagte Domjan.

Eigentliches Ziel verfehlt

Domjan hat damit aber sein Ziel, als erster Pilot eine Höhe von 10'000 Metern zu überschreiten, nicht erreicht. Dabei hatten sich er und seine Kollegen schon vorher gut vorbereitet. Im Juli hatten sie einen Vorbereitungsflug unter anderem ums Matterhorn durchgeführt.

Im vergangenen Sommer hatte Domjan einen ersten Versuch unternommen, der jedoch auf 5963 Metern endete.

Das Team von Solarstratos muss sich also erneut an die Arbeit machen. Ein weiterer Versuch könnte in den nächsten Tagen stattfinden.