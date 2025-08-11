Darum gehts
- Solarstratos erreicht Rekordhöhe von 8224 Metern bei Solarflug
- Weltrekord von Solar Impulse bleibt unerreicht bei 9235 Metern
- Flug dauerte viereinhalb Stunden, Ziel von 10'000 Metern verfehlt
Das Team von Solarstratos hat am Sonntag den höchsten Solar- und Elektroflug seiner Geschichte absolviert. Raphaël Domjan erreichte laut den von seinem Team übermittelten GPS-Daten eine Höhe von 8224 Metern.
Mit diesem Flug auf 8224 Meter über dem Meeresspiegel hat der Pilot aus Neuenburg seine bisherige Bestmarke um mehr als 1600 Meter deutlich verbessert. Diese lag bisher bei 6589 Metern.
Weltrekord halten zwei Schweizer
Der Weltrekord für den höchsten Solarflug konnte Domjan unterdessen nicht knacken. Er verfehlte diese Bestmarke um mehr als 1000 Meter.
Aufgestellt haben den Weltrekord der Schweizer Psychiater und Umweltpionier Bertrand Piccard (67) sowie der Schweizer Ingenieur und Pilot André Borschberg (72) mit ihrem Projekt Solar Impulse. Vor rund 15 Jahren, im Oktober 2010, erreichte ihr Solarflugzeug eine Höhe von 9235 Metern. Der Flug dauerte mehr als einen ganzen Tag.
Solarstratos flog nur viereinhalb Stunden
Das Flugzeug von Solarstratos am Sonntag war dagegen deutlich kürzer in der Luft unterwegs. Der Flug dauerte gerade einmal viereinhalb Stunden. Gestartet wurde er am Flughafen Sitten.
Raphaël Domjan gelang es, mit seiner HB-SXA unter Ausnutzung der sommerlichen Thermik auf über 8000 Meter zu steigen. Für den Versuch sei insbesondere die Batteriekapazität erhöht worden. Zudem sei der neue Propeller, mit variabler Steigung, für Höhenflüge leistungsfähiger, sagte Domjan.
Eigentliches Ziel verfehlt
Domjan hat damit aber sein Ziel, als erster Pilot eine Höhe von 10'000 Metern zu überschreiten, nicht erreicht. Dabei hatten sich er und seine Kollegen schon vorher gut vorbereitet. Im Juli hatten sie einen Vorbereitungsflug unter anderem ums Matterhorn durchgeführt.
Im vergangenen Sommer hatte Domjan einen ersten Versuch unternommen, der jedoch auf 5963 Metern endete.
Das Team von Solarstratos muss sich also erneut an die Arbeit machen. Ein weiterer Versuch könnte in den nächsten Tagen stattfinden.