In Arch im Kanton Bern läuft am Donnerstagmittag ein Feuerwehreinsatz. Grund dafür ist ein Feuer bei einer Baustelle an einem Haus, berichtet ein Blick-Leser.

Angela Rosser Journalistin News

Die Aufnahmen eines Lesers zeigen riesige Rauchwolken, die über ein Wohngebiet ziehen. Er sagt, dass in Arch (BE) bei einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen sei.

An der Fassade stehe aktuell ein Baugerüst, weil es renoviert oder umgebaut werde. «Das Dach stand in Vollbrand», sagt er. Die Feuerwehr sei bereits im Einsatz und lösche den Brand. Ambulanz habe er keine gesehen.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt den Einsatz. «Bei einem Reiheneinfamilienhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Der Einsatz läuft noch», heisst es von der Medienstelle. In dem Haus wohne eine Familie. Es sei also nicht verlassen, so die Mediensprecherin. Weitere Informationen könnten aktuell nicht erteilt werden. Die Kantonspolizei werde aber später in einer Mitteilung weiter informieren.

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