Ein weisses Auto erfasste Dackel Thilo in Thörishaus BE und fuhr davon. Nach drei Operationen ist sein Zustand kritisch. Die Familie hofft auf Hinweise zum Fahrer.

Darum gehts Am 18. November erfasste ein weisses Auto den Dackel Thilo in Thörishaus BE und fuhr davon

Thilo erlitt mehrere Brüche und innere Verletzungen, nach drei Operationen ist sein Zustand kritisch

Die Tierarztkosten liegen bei über 11'000 Franken, die Familie sammelt Spenden und sucht Zeugen

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Es sollte ein gewöhnlicher Spaziergang werden. Doch auf dem Heimweg von Sandra D.* und ihren zwei Hunden passiert das Unglück: Am 18. November gegen 16.45 Uhr erfasst ein weisses Auto den zweijährigen Dackel Thilo an der Challetwegstrasse in Thörishaus BE. «Das Auto ist von hinten in Thilo reingefahren», sagt Sandra D. zu Blick. Statt sofort anzuhalten und auszusteigen, haut der Lenker einfach ab. Thilo bleibt schwer verletzt liegen.

«Gas geben und abhauen»

Sandra D. ist entsetzt: «Ich war total geschockt, habe am ganzen Körper gezittert.» Sie ruft sofort nach ihrem Partner Rudolf P.*. Dieser hat Thilo bereits schreien hören und eilt zur Unfallstelle. Die Familie wohnt auf einem geschlossenen Campingplatz, auf dessen Strassen Schrittgeschwindigkeit gilt.

Für das Verhalten des Fahrers fehlt ihr jedes Verständnis: «Ich finde es unmöglich, dass jemand einfach Gas gibt und abhaut», sagt sie. Direkt neben der Unfallstelle liegt ein Spielplatz: «Hier hätte auch ein Kind laufen können», so D.

Thilos Zustand ist kritisch

Im Tierspital kämpft Thilo ums Überleben. Der Dackel erlitt beim Unfall einen doppelten Beckenbruch, weitere Knochenbrüche sowie Risse an Bauchwand und Zwerchfell. Auch seine Blase ist verletzt. Gemäss der Tierärztin muss der Lenker 40 bis 50 Stundenkilometer schnell gewesen sein. Die schweren Verletzungen des Hundes würden darauf hindeuten. Zwei mehrstündige Operationen übersteht der kleine Dackel. Danach geht es zunächst bergauf: Thilo erholt sich überraschend schnell, bewegt sich wieder und wedelt sogar mit dem Schwanz.

Doch dann der Rückschlag: Bei einer Untersuchung entdecken die Tierärzte ein Loch im Magen, durch das Mageninhalt in den Bauchraum gelangt. Thilo muss ein drittes Mal unters Messer. Der Eingriff dauert erneut vier Stunden. «Bei der letzten OP hatte Thilo Probleme, aus der Narkose aufzuwachen. Während der OP brauchte er Medikamente, damit sein Blutdruck nicht zusammenbricht», erzählt seine Besitzerin.

Laut den Ärzten ist die Prognose derzeit sehr zurückhaltend. Thilo erhält Plasma, Antibiotika und weitere Medikamente. «Die Ärzte sagen, er kämpft. Er ist ein kleiner, unglaublich starker Hund, der leben möchte. Aber im Moment sieht es kritisch aus.»

Auch Dackel-Kollege Lumpi leidet

Bis zum Unfall war der zweijährige Dackel verspielt und voller Lebensfreude. Seit Thilo in der Tierklinik um sein Leben kämpft, ist zu Hause nichts mehr wie zuvor. Neben Thilo hat das Paar noch Dackel Lumpi – die beiden seien unzertrennlich gewesen. Entsprechend stark vermisse Lumpi seinen Gefährten.

Hinzu kommt die finanzielle Belastung. Die Tierarztkosten liegen bereits bei über 11'000 Franken – und dürften durch die dritte Operation sowie die intensive Pflege weiter steigen.

Trotz Versicherung hat die Familie nun einen Spendenaufruf gestartet, um Thilo die bestmögliche medizinische Versorgung zu ermöglichen.

Zeugen gesucht

Neben der Hoffnung auf Thilos Genesung bleibt die Frage nach dem Unfallfahrer. Laut Sandra D. war das Auto weiss. Genauere Angaben kann sie wegen des Schocks nicht machen.

Die Familie hofft nun auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum weissen Fahrzeug geben können. Diese nimmt der Polizeiposten Laupen entgegen. Die Kapo Bern bestätigt den Unfall auf Blick-Anfrage. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

* Namen bekannt