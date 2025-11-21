Auch der Freitag wird winterlich

Vor allem entlang der Alpen ist am Freitag immer wieder Schneefall zu erwarten. In diesem Gebiet setzt der Schnee auch an, erklärt der Wetterdienst Meteo News. Im Mittelland flöckelt es dagegen nur ab und zu.

Die Temperaturen sind auch in tiefen Lagen nahe der Nullgradgrenze. Zudem weht eine Bise, welche den Eindruck der Kälte zusätzlich verstärkt.

Das Bundesamt für Meteorologie warnt vor mässiger Strassenglätte, vor allem im Norden. Entlang der Alpen wird vor schneebedeckten Strassen gewarnt. Autofahrer werden dazu angehalten, ihr Fahrzeug auf Wintertauglichkeit zu prüfen: Winterpneus sind Pflicht.