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Bundesrätin Karin Keller-Sutter über UBS-Massnahmen
Bundesrätin Karin Keller-Sutter
«Risiko der UBS soll von Aktionären getragen werden»
Bundesrätin Karin Keller-Sutter schlägt sich seit Monaten mit der «Lex UBS» herum. Nun hat sie an einer Medienkonferenz die Massnahmen präsentiert.
Publiziert: 16:49 Uhr
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