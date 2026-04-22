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Bundesrätin Karin Keller-Sutter
«Risiko der UBS soll von Aktionären getragen werden»

Bundesrätin Karin Keller-Sutter schlägt sich seit Monaten mit der «Lex UBS» herum. Nun hat sie an einer Medienkonferenz die Massnahmen präsentiert.
Publiziert: 16:49 Uhr
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