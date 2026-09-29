Bundespolizei stoppt Schleuser an Schweizer Grenze

Einsatzkräfte der Bundespolizei verhinderten die Einschleusung von drei Personen nach Deutschland über die Schweizer Grenze. Gegen den deutschen Fahrer wird ermittelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutsche Polizei stoppt Schleusung an Schweizer Grenze am 25. September 2026

37-jähriger Türke, 35-jährige Türkin und einjähriges Kind betroffen

Fahrer, 40, angeklagt; 3 Türken nach Schweiz zurückgewiesen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der deutschen Bundespolizei gelang es am Freitagabend, eine Schleusung an der Schweizer Grenze zu verhindern. Die Einsatzkräfte kontrollierten am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung. Neben dem 40-jährigen deutschen Fahrer befanden sich noch drei weitere Personen im Fahrzeug. Doch diese verfügten nicht über die erforderlichen Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland. Dabei handelte es sich um einen 37-jährigen Türken, eine 35-jährige Türkin und eine einjährige Türkin.

Gegen die mutmasslich eingeschleusten Personen leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise beziehungsweise des unerlaubten Aufenthalts ein. Der Fahrer muss sich wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Massnahmen wurden die türkischen Staatsangehörigen in die Schweiz zurückgewiesen.