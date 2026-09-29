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Illegale Einreise verhindert
Bundespolizei stoppt Schleuser an Schweizer Grenze

Einsatzkräfte der Bundespolizei verhinderten die Einschleusung von drei Personen nach Deutschland über die Schweizer Grenze. Gegen den deutschen Fahrer wird ermittelt.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn konnte eine mutmassliche Schleusung aus der Schweiz verhindert werden. (Symbolbild)
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutsche Polizei stoppt Schleusung an Schweizer Grenze am 25. September 2026
  • 37-jähriger Türke, 35-jährige Türkin und einjähriges Kind betroffen
  • Fahrer, 40, angeklagt; 3 Türken nach Schweiz zurückgewiesen
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Der deutschen Bundespolizei gelang es am Freitagabend, eine Schleusung an der Schweizer Grenze zu verhindern. Die Einsatzkräfte kontrollierten am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung. Neben dem 40-jährigen deutschen Fahrer befanden sich noch drei weitere Personen im Fahrzeug. Doch diese verfügten nicht über die erforderlichen Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland. Dabei handelte es sich um einen 37-jährigen Türken, eine 35-jährige Türkin und eine einjährige Türkin.

Gegen die mutmasslich eingeschleusten Personen leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise beziehungsweise des unerlaubten Aufenthalts ein. Der Fahrer muss sich wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Massnahmen wurden die türkischen Staatsangehörigen in die Schweiz zurückgewiesen.

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