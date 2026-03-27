Am Freitagmorgen müssen Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit aufpassen. In einem Grossteil der Deutschschweiz warnt der Bund vor mässiger Strassenglätte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In der Deutschschweiz gilt am Freitagmorgen Glättewarnung für Strassen.

Anfrierender Schnee sorgt für gefährliche Strassenverhältnisse bis 8 Uhr.

Betroffen: Dutzende Regionen inkl. Zürich, Basel und Luzern. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Von Aarau bis Zürich, von St. Gallen bis Chur: In grossen Teilen der Deutschschweiz gilt am Freitagmorgen eine Warnung vor mässiger Gefahr aufgrund von Strassenglätte. Autofahrer müssen also aufpassen. Es herrscht Rutschgefahr.

Grund ist anfrierender Schnee, der die Strassen mitunter spiegelglatt machen kann. Am besten informierst du dich vor dem Antritt der Fahrt in Radio, TV oder Online-Medien über die aktuelle Verkehrslage. Ebenfalls wichtig: Bei dieser Wetterlage solltest du immer auf ausreichenden Abstand zum Vordermann achten.

Welche Regionen noch bis 8 Uhr von der Warnung betroffen sind:

Laufental BL

Moutier JU

Burgdorf-Limpachtal BE

Bern-Mühleberg BE

Wahlern-Pfafffeien BE

Niedersimmental BE

Schnagnau-Sigriswil BE

Huttwil BE

Willisau LU

Oberes Baselbiet

Zurzach AG

Bülach ZH

Limmattal

Wohlen AG

Emmen-Hochdorf LU

Sarnen-Lungern OW

Erstfeld UR

Muothatal

Thalwil-Wetzikon ZH

Pfungen-Hettlingen ZH

Linthebene

Einsiedeln SZ

Amriswil TG

St. Gallen-Rorschach SG

Rheintal

Obertoggenburg

Werdenberg SG

Chur

die Städte Basel, Luzern und Zürich

Insgesamt präsentiert sich das Wetter am Freitag stark bewölkt, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) auf X schreibt. Dazu sind immer wieder Schneeschauer möglich. Diese klingen allerdings im Laufe des Nachmittags allmählich ab, so die Behörde. Im Flachland bleibt es frisch. Die Wetterexperten von Meteo News meldeten derweil 20 Zentimeter Schnee am Freitagmorgen im Sarganserland.