Darum gehts
- In der Deutschschweiz gilt am Freitagmorgen Glättewarnung für Strassen.
- Anfrierender Schnee sorgt für gefährliche Strassenverhältnisse bis 8 Uhr.
- Betroffen: Dutzende Regionen inkl. Zürich, Basel und Luzern.
Von Aarau bis Zürich, von St. Gallen bis Chur: In grossen Teilen der Deutschschweiz gilt am Freitagmorgen eine Warnung vor mässiger Gefahr aufgrund von Strassenglätte. Autofahrer müssen also aufpassen. Es herrscht Rutschgefahr.
Grund ist anfrierender Schnee, der die Strassen mitunter spiegelglatt machen kann. Am besten informierst du dich vor dem Antritt der Fahrt in Radio, TV oder Online-Medien über die aktuelle Verkehrslage. Ebenfalls wichtig: Bei dieser Wetterlage solltest du immer auf ausreichenden Abstand zum Vordermann achten.
Welche Regionen noch bis 8 Uhr von der Warnung betroffen sind:
- Laufental BL
- Moutier JU
- Burgdorf-Limpachtal BE
- Bern-Mühleberg BE
- Wahlern-Pfafffeien BE
- Niedersimmental BE
- Schnagnau-Sigriswil BE
- Huttwil BE
- Willisau LU
- Oberes Baselbiet
- Zurzach AG
- Bülach ZH
- Limmattal
- Wohlen AG
- Emmen-Hochdorf LU
- Sarnen-Lungern OW
- Erstfeld UR
- Muothatal
- Thalwil-Wetzikon ZH
- Pfungen-Hettlingen ZH
- Linthebene
- Einsiedeln SZ
- Amriswil TG
- St. Gallen-Rorschach SG
- Rheintal
- Obertoggenburg
- Werdenberg SG
- Chur
- die Städte Basel, Luzern und Zürich
Insgesamt präsentiert sich das Wetter am Freitag stark bewölkt, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) auf X schreibt. Dazu sind immer wieder Schneeschauer möglich. Diese klingen allerdings im Laufe des Nachmittags allmählich ab, so die Behörde. Im Flachland bleibt es frisch. Die Wetterexperten von Meteo News meldeten derweil 20 Zentimeter Schnee am Freitagmorgen im Sarganserland.