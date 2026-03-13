DE
FR
Abonnieren

Bund warnt vor Schnee
In diesen Kantonen gilt Gefahrenstufe 3

Es fühlt sich an wie Frühling, aber der Winter ist noch nicht vorbei. Am Wochenende fällt sogar Schnee. Und das nicht zu knapp. Der Bund warnt für mehrere Kantone.
Publiziert: 11:49 Uhr
|
Aktualisiert: 11:59 Uhr
Kommentieren
1/4
Der Bund warnt vor jede Menge Schnee. Für die Regionen in Orange gilt Gefahrenstufe 3. Für die Regionen in Gelb gilt Gefahrenstufe 2.
Foto: Screenshot Meteoschweiz

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schnee-Warnung für mehrere Kantone ab Samstag, Gefahrenstufe 3 ausgerufen
  • Bis zu 80 cm Neuschnee, Gefahr durch abbrechende Äste und Bäume
  • Warnung bis Sonntag 12 Uhr, betroffen: Luzern, Tessin, Wallis und mehr
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes HilligRedaktor News

Es wird später dunkel, die Sonne scheint und es wird wärmer: Ja, so fühlt sich Frühling an. Doch das Wochenende wird nochmal bitterkalt und weiss. Denn: Schnee ist unterwegs zu uns. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteo Schweiz warnt aktuell für mehrere Kantone. 

Für diese Kantone gilt Gefahrenstufe 3 von 5:

  • Schwyz
  • Luzern
  • Graubünden
  • Tessin
  • Wallis
  • Bern
  • Glarus
  • Zug

«Es besteht Gefahr von abbrechenden Ästen»

Teilweise sind bis zu 80 Zentimeter Neuschnee möglich. Es kann zu Einschränkungen im Verkehr kommen.

Der Bund empfiehlt, sich über die Verkehrslage zu informieren, sollte man am Samstag unterwegs sein. Wälder und Bäume sollte man meiden. «Es besteht Gefahr von abbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen», schreibt Meteo Schweiz. Die Warnung gilt ab Samstag bis Sonntag zirka 12 Uhr. 

Mehr zum Thema Wetter
Heftiger Temperatursturz und Regen zum Wochenende
Mit Video
Kaltfront im Anmarsch
Heftiger Temperatursturz und Regen zum Wochenende
Wenn die Wüste zu uns kommt
Podcast
Wetter-Phänomen Saharastaub
Meteorologin erklärt, was der Wüstensand mit der Schweiz macht

Für diese Kantone gilt Gefahrenstufe 2 von 5:

  • Waadt
  • Wallis

Wer dort unterwegs ist, sollte mit glatten Strassen rechnen. Dringend empfohlen werden Winterpneu. Bis zu 45 Zentimeter Neuschnee sind möglich. 

Viel Sonnenschein und 17 Grad

Grund für den Blitz-Winter: ein Tief über dem Golf von Genua. So schnell der Schnee kommt, so schnell ist es auch wieder vorbei. «Die neue Woche startet im Norden mit wechselhaftem und recht windigem Wetter mit etwas Sonne und ein paar Regengüssen. Dazu wird es mit Maximalwerten um 10 Grad etwas milder», schreibt Roger Perret von «Meteo News» in seiner Prognose.

Im Süden wird Nordföhn für viel Sonnenschein und sehr milde 17 Grad sorgen. Das klingt doch schon viel besser.


Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen