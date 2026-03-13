Darum gehts
- Schnee-Warnung für mehrere Kantone ab Samstag, Gefahrenstufe 3 ausgerufen
- Bis zu 80 cm Neuschnee, Gefahr durch abbrechende Äste und Bäume
- Warnung bis Sonntag 12 Uhr, betroffen: Luzern, Tessin, Wallis und mehr
Es wird später dunkel, die Sonne scheint und es wird wärmer: Ja, so fühlt sich Frühling an. Doch das Wochenende wird nochmal bitterkalt und weiss. Denn: Schnee ist unterwegs zu uns. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteo Schweiz warnt aktuell für mehrere Kantone.
Für diese Kantone gilt Gefahrenstufe 3 von 5:
- Schwyz
- Luzern
- Graubünden
- Tessin
- Wallis
- Bern
- Glarus
- Zug
«Es besteht Gefahr von abbrechenden Ästen»
Teilweise sind bis zu 80 Zentimeter Neuschnee möglich. Es kann zu Einschränkungen im Verkehr kommen.
Der Bund empfiehlt, sich über die Verkehrslage zu informieren, sollte man am Samstag unterwegs sein. Wälder und Bäume sollte man meiden. «Es besteht Gefahr von abbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen», schreibt Meteo Schweiz. Die Warnung gilt ab Samstag bis Sonntag zirka 12 Uhr.
Für diese Kantone gilt Gefahrenstufe 2 von 5:
- Waadt
- Wallis
Wer dort unterwegs ist, sollte mit glatten Strassen rechnen. Dringend empfohlen werden Winterpneu. Bis zu 45 Zentimeter Neuschnee sind möglich.
Viel Sonnenschein und 17 Grad
Grund für den Blitz-Winter: ein Tief über dem Golf von Genua. So schnell der Schnee kommt, so schnell ist es auch wieder vorbei. «Die neue Woche startet im Norden mit wechselhaftem und recht windigem Wetter mit etwas Sonne und ein paar Regengüssen. Dazu wird es mit Maximalwerten um 10 Grad etwas milder», schreibt Roger Perret von «Meteo News» in seiner Prognose.
Im Süden wird Nordföhn für viel Sonnenschein und sehr milde 17 Grad sorgen. Das klingt doch schon viel besser.