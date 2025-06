1/4 Die Gewitterwarnung gilt unter anderem für die Kantone Graubünden, Bern und Uri. Foto: Screenshot Meteo Schweiz

Darum gehts Hohe UV-Werte und Hitze-Gewitter sorgen für gefährliche Wetterlage in der Schweiz

Vorsicht bei Blitzschlag: Kauerstellung einnehmen und gefährliche Orte meiden

Ab Samstag Temperaturen über 30 Grad, zweitwärmster Juni seit Messbeginn

Die Sommer-Sonne hat es in sich. Temperaturen von bis zu 36 Grad und hohe UV-Werte. Das Bundesamt für Klimatologie und Meteorologie hat deswegen auch eine Warnung ausgerufen.

Am Mittwoch waren hohe UV-Werte von 7 bis 10 möglich. Besonders in den Alpen beziehungsweise in höheren Lagen war Vorsicht geboten. Die dünnere Atmosphäre erlaubt noch mehr UV-Strahlung. Je höher der UV-Wert, desto stärker ist die Sonneneinstrahlung. Heisst: Sonnenbrände drohen! Ein tieferer UV-Wert ist hingegen weniger schädlich. Faktoren, welche die UV-Strahlung beeinflussen, sind zum einen der Sonnenstand, die Jahreszeit, die Höhe wie auch die Bewölkung.

«Im offenen Gelände bei Blitzschlag Kauerstellung einnehmen»

Am Abend wurde die Gefahrenkarte von Meteo Schweiz noch ergänzt. Denn: Hitze-Gewitter sind unterwegs. Laut dem Bund knallt es heftig am Donnerstag zwischen 11 und 21 Uhr. Für die Kantone Graubünden, Bern, Uri, Nidwalden und Obwalden gilt Gefahrenstufe 3 von 5. Das bedeutet: «Hohe Blitzaktivität (Blitzeinschläge). Starkregen (Rutschungen in steilen Hängen, plötzliches Auftreten von Flutwellen in Bächen und/oder Überflutungen).»

Weil es zu Blitzeinschlägen kommen kann, sollten Orte wie Bäume, Türme oder Gipfel vermieden werden. Das Gleiche gilt für offene Flächen wie Lichtungen oder Sportplätze. Und falls es doch einmal zu spät ist: «Im offenen Gelände bei Blitzschlag Kauerstellung einnehmen (mit geschlossenen Füssen in die Hocke), damit möglichst wenig Körperfläche den Boden berührt (nicht flach hinlegen).»

Nach den Hitze-Gewittern geht es wieder heiss weiter. Ab Samstag beherrscht ein Hochdruckrücken das Wetter und beschert uns bis Anfang Juli Temperaturen deutlich über 30 Grad. Der zweitwärmste Juni in der Schweiz seit Messbeginn endet mit einem grossen Hitze-Finale.