Sechs Verletzte bei Frontalkollision in Ennetbühl SG

Schwerer Unfall in Ennetbühl SG. Ein Auto geriet am Sonntagnachmittag in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein anderes. Sechs Verletzte, darunter zwei Kinder, und mehrere zehntausend Franken Sachschaden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto kollidiert bei Schwägalp: Sieben Verletzte, darunter ein Kleinkind

Zweijähriger und zwei Frauen erlitten erhebliche Verletzungen

Sachschaden an Fahrzeugen: mehrere zehntausend Franken laut Polizei

Mattia Jutzeler Redaktor News

Kurz vor 15 Uhr fuhr ein Mann (38) mit seinem Auto von Nesslau SG Richtung Schwägalp. Im Auto befanden sich auch noch eine Frau (35) und zwei Buben im Alter von zwei und fünf Jahren, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei.

In einer Kurve kurz vor der Passhöhe geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte es frontal in das entgegenkommende Fahrzeug einer Frau (24). Sie war mit einem Beifahrer (27) unterwegs.

Durch die Frontalkollision wurden alle involvierten Personen verletzt, beide Frauen und der zweijährige Bub erheblich. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in die umliegenden Spitäler gebracht.

Feuerwehr aufgeboten

Die betroffene Strasse musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Dabei kam es auch zu Behinderungen im öffentlichen Verkehr. Wegen auslaufender Flüssigkeiten an den Fahrzeugen wurde die Feuerwehr aufgeboten. An den Autos entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Im Einsatz standen die zuständige Feuerwehr mit 20 Angehörigen, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen sowie die Kantonspolizei St.Gallen.