Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kleinkind stürzt in Neuwilen aus Hochstuhl und wird schwer verletzt

Kantonspolizei Thurgau bestätigt Unfall gegen 18.50 Uhr auf Terrasse

Rega bringt knapp Zweijährigen ins Spital nach schwerer Verletzung

Marian Nadler Redaktor News

Nach einem Sturz in Neuwilen im Kanton Thurgau musste am Donnerstag ein Kleinkind ins Spital geflogen werden. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, fiel der knapp zweijährige Bub gegen 18.50 Uhr auf der Terrasse eines Hauses aus einem Kinderhochstuhl. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen werden musste.