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Bub (2) in Spital geflogen
Kleinkind fällt in Neuwilen TG aus Kinderhochstuhl – schwer verletzt

Schlimmer Vorfall im Kanton Thurgau: In Neuwilen fällt ein zweijähriger Bub aus seinem Kinderhochstuhl. Anschliessend muss der Rettungshelikopter anrücken.
Publiziert: 14:31 Uhr
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Aktualisiert: vor 41 Minuten
Ein Rettungshelikopter brachte das Kind ins Spital. (Symbolbild)
Foto: KEYSTONE/Martial Trezzini

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kleinkind stürzt in Neuwilen aus Hochstuhl und wird schwer verletzt
  • Kantonspolizei Thurgau bestätigt Unfall gegen 18.50 Uhr auf Terrasse
  • Rega bringt knapp Zweijährigen ins Spital nach schwerer Verletzung
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Marian NadlerRedaktor News

Nach einem Sturz in Neuwilen im Kanton Thurgau musste am Donnerstag ein Kleinkind ins Spital geflogen werden. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, fiel der knapp zweijährige Bub gegen 18.50 Uhr auf der Terrasse eines Hauses aus einem Kinderhochstuhl. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen werden musste.

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