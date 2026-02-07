Das Golfhotel in Crans-Montana musste seine Tore schliessen. Die Gewerkschaft ist über den Entscheid empört.

Janine Enderli Redaktorin News

Nach der Schliessung des Grand Hôtel du Golf & Palace in Crans-Montana hat sich die Gewerkschaft SCIV zu Wort gemeldet. In einem Communiqué finden die Vertreter der Arbeitnehmer deutliche Worte und prangern die Nichtbeachtung der Vorschriften an.

«Die Gewerkschaft verurteilt aufs Schärfste die Situation, die zur Schliessung des Betriebs geführt hat, welche eine direkte Folge der anhaltenden Missachtung der Vorschriften und Entscheidungen der zuständigen Behörden durch die Eigentümer ist», heisst es. «Sie werden brutal vor vollendete Tatsachen gestellt und sehen sich mit einem möglichen Einkommensverlust, beruflicher Unsicherheit und einer tiefen Ungewissheit über ihre Zukunft konfrontiert.» Dies sei in einem Rechtsstaat «nicht hinnehmbar».

Hotel entschuldigte sich

Am Donnerstag wurde das Golfhotel überraschend geschlossen. Gäste mussten umgehend auschecken. Begründet wurde der Entscheid mit ungenügend umgesetzten Brandschutzmassnahmen. Am Tag darauf entschuldigte sich das Hotel und gab an, dass «die umfangreichen Arbeiten, die in den letzten Monaten durchgeführt wurden, nicht ausreichten, um eine solche Entscheidung zu vermeiden.» Das Golfhotel hatte dafür ein auf Sicherheitsfragen spezialisiertes Unternehmen beauftragt, hiess es.

Die Gewerkschaft SCIV kündigte derweil an, wachsam zu bleiben, damit die Verantwortlichkeiten geklärt werden.