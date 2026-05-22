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Brian Keller ist Vater geworden
Brian Keller ist Vater geworden
«Freue mich umso mehr, weil es ein Junge ist»
Brian Keller (30) ist diese Woche Papi geworden. Seine Freude: riesig. Genauso aber auch seine Enttäuschung.
Publiziert: 00:23 Uhr
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