Die Vorwürfe sind schwer: Ein 57-jähriger Schweizer Politiker soll mehrere Frauen und eine 15-Jährige mit K.-o.-Tropfen betäubt, sexuell missbraucht und die Taten gefilmt haben. Jetzt wurde die Anklage erhoben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Aargauer Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen einen 57-jährigen Schweizer

Vorwurf: Verabreichung von K.-o.-Tropfen und mehrfacher sexueller Missbrauch

Sichergestellte Beweise: Datenträger mit Bildern und Videos, Ermittlungen seit 2023

Janine Enderli Redaktorin News

Es sind schockierende Erkenntnisse: Die Aargauer Staatsanwaltschaft hat ihre umfangreiche Untersuchung in einem schwerwiegenden Sexualstrafverfahren abgeschlossen und beim Bezirksgericht Baden Anklage gegen einen heute 57-jährigen Aargauer Ex-SVP-Grossrat erhoben.

Dem Schweizer wird vorgeworfen, zwei erwachsene Frauen sowie eine 15-Jährige teilweise wiederholt in einen widerstandsunfähigen Zustand versetzt und in der Folge sexuell missbraucht zu haben. Der Mann befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.

Auslöser der Ermittlungen war ein Vorfall in der Nacht vom 4. September 2023: Die Mutter der Minderjährigen überraschte den Beschuldigten während einer mutmasslichen Tat und alarmierte umgehend die Polizei. Diese nahm den Mann kurze Zeit später an seinem Wohnort fest.

15-Jährige fast 40-mal sediert

Das 15-jährige Opfer hat gegenüber dem «Tagesanzeiger» über den Horror gesprochen, den sie erlebt hat. Eines Nachts sei der Täter plötzlich in ihrem Zimmer gewesen. Neben ihr. In ihrem Bett. «Es war wie ein Traum, es war unwirklich», so das Mädchen. Sie dachte zuerst, ihr Freund liege neben ihr. In Wahrheit sei es jedoch der Ex-SVP-Grossrat gewesen. Irgendwann habe sie gemerkt, dass «er auf mir lag». In dieser Nacht soll er sie sexuell missbraucht haben, anschliessend sei alles schwarz geworden. Insgesamt soll die Jugendliche fast 40-mal sediert und während rund 40 Stunden missbraucht worden sein.

Den Moment, als die Mutter des Mädchens den mutmasslichen Täter überrascht habe, beschreibt sie wie folgt: «Als er das Zimmer der Tochter verlassen wollte, habe ich gesehen, dass er hinten in der Unterhose etwas versteckt. Sein T-Shirt war so nass, wie wenn er gerade Krafttraining gemacht hätte», zitiert der «Tagesanzeiger» die Frau. Schliesslich habe er irgendwann die Kamera herausgerückt.

BIld- und Videodateien sichergestellt

Die Staatsanwaltschaft stellte umfangreiches Beweismaterial sicher, darunter eine Vielzahl von Datenträgern mit grossen Mengen an Bild- und Videodateien. Die Auswertung dieser Daten führte zu zahlreichen Hinweisen auf weiteres schwerwiegendes, strafbares Verhalten. Die Untersuchung wurde deshalb wiederholt ausgeweitet und die Untersuchungshaft entsprechend verlängert.

Gemäss Anklage wirft die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten insbesondere folgende Delikte vor:

Mehrfacher versuchter Mord

Mehrfache qualifizierte Vergewaltigung

Mehrfache qualifizierte sexuelle Nötigung

Schändung

Mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern

Mehrfache qualifizierte Körperverletzung

Mehrfache Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

Mehrfache Pornografie

Mehrfache Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte

Sexuelle Belästigung

Heimlich K.o.-Tropfen verabreicht

Nach dem Ergebnis der Untersuchung soll der Beschuldigte über einen längeren Zeitraum hinweg heimlich sogenannte «K.-o.-Tropfen» verabreicht haben, um die Opfer in einen Zustand tiefer Bewusstlosigkeit zu versetzen, in dem sie nicht mehr in der Lage waren, einen freien Willen zu bilden oder sich zur Wehr zu setzen. Auch auf Schmerzreize reagierte die Teenagerin beispielsweise nicht, wie der «Tagesanzeiger» unter Berufung auf ein Gutachten schreibt.

Diese Zustände soll der Ex-Politiker systematisch ausgenutzt haben, um sexuelle Handlungen an den Opfern vorzunehmen. Zudem soll er die Taten aufgezeichnet haben. Die Auswertung dieser Aufnahmen bildet eine zentrale Grundlage der Anklage.

Gegenüber dem «Tagesanzeiger» erklären die Anwälte des ehemaligen Politikers: «Er bestreitet wesentliche Teile der gegen ihn erhobenen Vorwürfe.». Ihr Klient sei insbesondere nicht einverstanden damit, wie die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt rechtlich einordne. Wann es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, ist unklar.

Bis zu einem rechtskräftigen Entscheid gilt die Unschuldsvermutung.