Schopf in Utzenstorf BE stand in Vollbrand

Zwei Brände in Utzenstorf: Am Freitag brannte ein Schopf an der Hasenmattstrasse und kurz darauf ein Mehrfamilienhaus an der Schlossstrasse. Die Polizei vermutet Brandstiftung und sucht Zeugen.

In Utzenstorf BE brennt es am Freitag zweimal in kurzer Zeit. Kurz nach drei Uhr Nachts hat die Polizei die Meldung erhalten, dass ein Schopf in Vollbrand steht. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Es wurde niemand verletzt.

Nur knapp 20 Minuten später ging eine weitere Meldung bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern ein, wonach eine Drittperson soeben ein Feuer an einem Mehrfamilienhaus in Utzenstorf gelöscht habe. Auch hierbei wurde keine Person verletzt. Es entstand ein kleiner Sachschaden am Gebäude. Gemäss aktuellem Kenntnisstand kann ein Zusammenhang der beiden Fälle nicht ausgeschlossen werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Zeugen gesucht

Ermittlungen zur Brandursache und zur Sachbeschädigung wurden von den Behörden aufgenommen. Aktuell stehe Brandstiftung bei beiden Fällen als Brandursache im Vordergrund.

Die Kantonspolizei Bern sucht in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen. Personen, die zum Zeitpunkt der Meldungseingänge verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter +41 31 303 26 31 zu melden.