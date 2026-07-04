Am Samstagabend brennt ein Wohngebäude in Horgen. Verletzt wurde niemand. Womöglich sprang das Feuer von einem Grill auf das Gebäude über.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In Horgen ZH steht am Samstagabend ein Einfamilienhaus in Brand. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt einen laufenden Einsatz gegenüber Blick. Den ersten Ermittlungen zufolge sei der Brand womöglich zunächst von einem Grill ausgegangen. Betroffen von dem Brand sind Fassade und Dach des Gebäudes. Aus dem betroffenen Teil konnten die Bewohner evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Die genaue Brandursache wird derzeit noch untersucht.

Eine Blick-Leserin filmte die riesige Rauchwolke über dem Einfamilienhaus. Laut der Leserreporterin ist ein Gebäude an der Heubachstrasse betroffen. Sie habe sich richtig erschrocken, als sie die dunkle Rauchwolke erblickte und die vielen Sirenen hörte, sagt die Leserin zu Blick.

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