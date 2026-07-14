In Hemishofen brannte am Dienstagabend eine Scheune nieder. Vier Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Angela Rosser Journalistin News

In Hemishofen im Kanton Schaffhausen brach am Donnerstagabend ein Brand aus. Wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt, brannte die Scheune komplett nieder und wurde vollständig zerstört.

Vier Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Eine der schwer verletzten Personen musste per Rega-Helikopter ins Spital geflogen werden.

Die Meldung über das brennende Gebäude erhielt die Schaffhauser kurz vor 17 Uhr, heisst es in einer Mitteilung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheuen bereits in Vollbrand.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gegenüberliegende Wohnhaus verhindert werden, heisst es weiter.

Die Tiere, darunter mehrere Rinder und Kühe, wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der intensiven Hitze als herausfordernd. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, die Brandursache wird untersucht. Neben der Schaffhauser Polizei waren zahlreiche Feuerwehren aus der Region,