Am Bodensee wird ein 87-jähriger Schweizer seit Freitagabend vermisst. Sein Boot trieb führerlos auf dem Bodensee. An der mittlerweile abgebrochenen Suchaktion beteiligten sich schweizerische und deutsche Einsatzkräfte.

Seit Freitagabend wird ein 87-jähriger Schweizer auf dem Bodensee bei Lindau (D) vermisst, heisst es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Sein Motorboot war führerlos im bayerischen Teil des Sees entdeckt worden. Vom Besitzer fehlt seither jede Spur. Am Freitagabend war die Suchaktion bei zunehmender Dunkelheit unterbrochen worden. Die gross angelegte Suchaktion wurde am Samstagnachmittag fortgesetzt, bestätigte die Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage. Im Einsatz stehen auch die deutschen Kollegen.

Am Sonntagmorgen teilte die Kantonspolizei Thurgau auf Blick-Anfrage mit, dass die Suche ergebnislos abgebrochen worden sei. Weitere Abklärungen würden laufen.

Von der Luft aus wurde die Suchaktion durch Helikopter unterstützt. So flog etwa auch über Arbon TG ein Helikopter. Auch an Land suchten die Einsatzkräfte nach dem vermissten Mann. Wie die Kantonspolizei erklärt, werde in alle Richtungen ermittelt. Laut der Polizei habe der Schlüssel noch im Motorboot gesteckt.