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Blick spricht mit Wintersportlern in Saas-Fee
Skifahrerin in Saas-Fee überrascht
«So viele Leute gabs hier noch nie»
Hunderte Wintersportler haben sich am Samstag auf den Weg nach Saas-Fee gemacht. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen.
Publiziert: vor 53 Minuten
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