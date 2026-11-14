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Skifahrerin in Saas-Fee überrascht
«So viele Leute gabs hier noch nie»

Hunderte Wintersportler haben sich am Samstag auf den Weg nach Saas-Fee gemacht. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen.
Publiziert: vor 53 Minuten
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