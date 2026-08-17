DE
FR
Abonnieren

Blick macht den Test
So funktionieren die neuen KI-Waagen

In den Lidl-Filialen kommen neu KI-gestützte Waagen zum Einsatz. Eine Kamera erkennt Obst und Gemüse automatisch und erleichtert so das Wiegen. Blick macht den Test.
Publiziert: 00:22 Uhr
Kommentieren
Mehr zu KI und ChatGPT
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen