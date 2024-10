Die ganze Polizeiaffäre hat die Bülacher schon mehr als 100’000 Franken gekostet. Nun ist auch noch der Stellvertreter der Stapo Bülach per sofort freigestellt worden. Im Raum stehen Vorwürfe mutmasslicher sexueller Belästigung.

Knall in Bülach ZH: stellvertretender Polizeichef per sofort freigestellt

Im April 2023 berichteten mehrere Polizisten über toxische Zustände im Bülacher Polizeikorps. Innert weniger Monate hatte ein Drittel des Teams gekündigt. Foto: Illustration: Igor Kravarik 1/4

Lisa Aeschlimann Reporterin & Blattmacherin

Im April 2023 berichtete Blick über Missstände in der Bülacher Polizei: Innert sieben Monaten hatte ein Drittel der Belegschaft gekündigt – wegen des Polizeichefs. Die Rede war von einem toxischen Führungsstil und einem «Klima der Angst».

Eineinhalb Jahre, drei Untersuchungsberichte und viele politische Streitereien später gab die Stadt Bülach nun bekannt, dass der Kommandant das Korps per Ende Jahr verlasse.

Was die Stadt nicht sagt: Auch der stellvertretende Kommandant B. F.* verlässt das Korps – per Ende Januar 2025. Wie mehrere Quellen bestätigen, ist der Stellvertreter seit Ende September per sofort freigestellt. Seine Aufgaben übernehmen der Kommandant sowie die Teamleiter, schreibt die Stadt auf Anfrage.

Offiziell heisst es, Kommandant und sein Stellvertreter verlassen die Polizei auf eigenen Wunsch. Doch deutet vieles darauf hin, dass den Kommandanten die Einstellung seines Stellvertreters nun eingeholt hat.