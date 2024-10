Knall bei der Stadtpolizei Bülach: Blick berichtete mehrmals über Missstände in der Behörde. Jetzt verlässt der Chef der Stadtpolizei das Korps.

Stadt zahlt Uysals Anwaltskosten von über 17'000 Franken

Drei Insider hatten im Blick von einem toxischen Klima berichtet. Mehr als ein Drittel der Mitarbeitenden hatte das Korps in wenigen Monaten verlassen. Foto: Illustration: Igor Kravarik 1/4

Johannes Hillig Redaktor News

«Nach 25 Jahren im Dienst der Stadtpolizei Bülach, davon neun Jahre als Polizeichef, hat Atilla Uysal beschlossen, seine Tätigkeit zum 31. Dezember 2024 zu beenden. Er hinterlässt ein gut organisiertes Polizeikorps», schreibt die Stadt Bülach am Montag in einer Mitteilung. Klingt erstmal unscheinbar. Doch dahinter steckt viel mehr.

Seit bald zwei Jahren brodelt es in der Behörde. Sieben Polizisten hatten gekündigt. Der Grund: der Polizeichef. Mehrere Beamte berichteten gegenüber Blick im Jahr 2023 über die Missstände. Es habe ein Klima der Angst geherrscht. Der Chef wurde als cholerisch beschrieben, der Misstrauen gegenüber seinen Mitarbeitenden hege. Gleichzeitig sei er selber völlig kritikunfähig. Wer vor dem Polizeichef Probleme anspreche, müsse mit Konsequenzen rechnen – auch mit einem personalrechtlichen Verfahren. Auch von Einschüchterungsversuchen war die Rede.

Er wird in den höchsten Tönen gelobt

Nach dem Blick-Bericht erstattete der Polizeichef Anzeige gegen die eigenen Leute. Ausgerechnet ein alter Bekannter von ihm führt das Verfahren. Die Stadt Bülach unterstützte den Polizeichef in seiner Anzeige gegen die eigenen Leute: Sie zahlt ihm den Anwalt, dessen Rechnung sich bis jetzt auf über 17’000 Franken beläuft.

In der Mitteilung der Stadt ist davon nichts zu lesen. Darin wird Uysal in den höchsten Tönen gelobt. «Während seiner Amtszeit setzte sich Atilla Uysal stets für eine moderne und bürgernahe Polizeiarbeit ein. Unter seiner Leitung lag der Fokus auf mehr Präsenz in den Quartieren und einem engen Dialog mit der Bevölkerung.»