1/6 Anfang Mai noch fast 30 Grad – nun ist es grau und nass. Foto: Keystone

Darum gehts Arbeitswoche zeigt sich grau, Wochenende bringt sonniges Wetter

Regen bringt Erleichterung für Natur und Allergiker

Temperaturen steigen am Wochenende auf 17 bis 18 Grad, lokal 20 Grad Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Trüb, trüber, Frühlingswetter: Nach dem traumhaften Wochenende dominieren diese Woche Wolken. Es ist mit wenigen Aufhellungen zu rechnen, sagt Meteorologe Michael Eichmann von Meteo News zu Blick. Aber es gibt einen Lichtblick: Pünktlich zum Wochenende soll es endlich schöner werden.

Am Dienstag liegen die Temperaturen im Norden bei 9 bis 11 Grad – «bescheidene Temperaturen für diese Jahreszeit», sagt Eichmann. Das und die Bise, die über den Tag mit 40 bis 50 km/h weht, sorgen zusätzlich dafür, dass sich der Tag noch kühler anfühlt. Im Süden kann mit 16 Grad sowie Schauern und Gewittern gerechnet werden.

Arbeitswoche bleibt weiterhin grau

Im Mittelland ist es trockener als am Montag, in den Bergen schauert es vereinzelt. Auch in den nächsten Tagen bleibt es weiterhin ungemütlich – zudem kommt mehr Regen hinzu. Am Mittwoch bleiben die Temperaturen im Norden ähnlich, im Süden gibt es 18 Grad. Weiterhin erwarten uns jedoch Regengüsse und Gewitter.

Das Motto: Durchhalten, denn das Wochenende schenkt uns einen Lichtblick. Und wie der Meteorologe betont: «Die Arbeitswoche zeigt sich zwar wenig erhellend, aber das graue Wetter lässt sich bei der Arbeit im Büro zumindest eher verschmerzen.»

Bereits am Donnerstag und Freitag fände sich auch schon wieder etwas mehr Hoffnung. «Über den Tag kann es immer wieder kleinere Auflockerungen geben», erklärt Eichmann. Aber: «Die Sonnencreme muss man noch nicht rausnehmen.»

Am Wochenende wirds jedoch wieder schön

Diese kann man dafür am Wochenende auftragen. Denn es erwarten uns zwei sonnige Tage. Im Flachland lässt es sich bei 17 bis 18 Grad wieder gut draussen sein. Meist bleibe es trocken, nur in den Voralpen und dem Jura könne sich der ein oder andere Schauer einschleichen, erklärt der Meteorologe. Am Sonntag sind lokal wieder Temperaturen von 20 Grad möglich. Auch in die kommende Woche könne bei freundlichen Temperaturen im 20-Grad-Bereich gestartet werden.

Der Regen unter der Woche habe auch etwas Gutes, so der Meteorologe: «Die Natur freut sich sehr darüber. Vor allem die Ostschweiz hatte zuvor mit starker Trockenheit zu kämpfen gehabt.» Auch für Allergiker gibt es eine Verschnaufpause: «Der Regen wäscht die Pollen aus und sorgt damit für Erleichterung.»