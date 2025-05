Meteorologen verzeichnen ersten Sommertag des Jahres

Wanderer geniessen das Wetter am Oeschinensee im Berner Oberland (Archiv). Foto: Getty Images

Darum gehts Höchste Temperaturen des Jahres in der Schweiz am 1. Mai gemessen

Basel-Binningen war mit 27,7 Grad der wärmste Ort in der Schweiz

Landesweit wurden Temperaturen über 25 Grad gemessen, definiert als Sommertag Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Donnerstag, der 1. Mai hat vielen Orten der Schweiz die höchsten Temperaturen dieses Jahres gebracht. Am wärmsten war es an einem der nördlichsten Punkte des Landes, in Basel-Binningen. Dort zeigte das Thermometer sommerliche 27,7 Grad.

Nicht einmal das Tessin schlug die Nordwestschweiz, was die Temperaturen am Tag der Arbeit betraf. So wurden in Biasca 27,5 Grad gemessen. Chur kam noch auf 27,2 Grad, wie Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, auf X mitteilt.

Temperaturkurve steigt weiter

Gemäss dem Wetterdienst Meteo News mit Sitz in Zürich wurden am Donnerstag landesweit an manchen Orten Temperaturen über 25 Grad gemessen, der Mindesttemperaturmarke, die einen Sommertag bestimmt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Am Freitag soll es noch wärmer werden, allerdings könnte Sahara-Staub dem Himmel die blaue Farbe nehmen.