In der Schweiz löst der Schnee den Regen wieder ab. Nach einer kurzen Schneepause hat es in der Nacht auf Mittwoch wieder geschneit. Und am Mittwoch gehts in einigen Regionen weiter.

1/8 Nach einer Pause meldet sich der Schnee in der Schweiz zurück. Foto: Meteo Schweiz

Darum gehts Schnee bis Mittwochabend in vielen Regionen der Schweiz erwartet

Leserreporter zeigt Winterwonderland im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Auf den Regen der vergangenen Tage folgt wieder Schnee. Teils hat es in der Nacht auf Mittwoch besonders stark geschneit.

Das zeigt etwa ein Bild eines Leserreporters vom frühen Mittwochmorgen aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden. «Winterwonderland in Waldstatt», so der Leser. In seinem Garten türmt sich eine zentimeterdicke Schneeschicht. Da kommt Weihnachtsstimmung auf.

In Waldstatt AR gab es am Mittwochmorgen Neuschnee zu bestaunen.

Und auch in St. Gallen hat es geschneit, wenn auch nicht so stark.

Und auch in St. Gallen sind die Menschen mit weissen Aussichten aufgewacht. Foto: Sandro Zulian

Teils herrschte auch auf den Autobahnen am Mittwochmorgen dichtes Schneetreiben, etwa auf der A4 bei Schwyz.

Bis 70 Zentimeter Neuschnee

Schon am Dienstag sank die Schneefallgrenze auf 700 bis 800 Meter, wie Meteorologe Michael Eichmann von Meteo News zu Blick sagte. Bis Mittwochabend kommt vor allem in den Nordalpen einiges an Schnee herunter.

Der Bund warnt in einigen Regionen bis Mittwochabend vor Schneefall. Die Warnung zieht sich vom Berner Oberland über die Zentralschweiz bis in die Ostschweiz.

Der Bund rechnet hier mit fünf bis 20 Zentimetern Neuschnee oberhalb von 600 Metern und mit 30 bis 70 Zentimetern Neuschnee oberhalb von 800 Metern. Die Schneefallgrenze liegt bei 600 bis 1200 Metern, tendenziell sinkend.

Hohe Lawinengefahr am nördlichen Alpenkamm

Am nördlichen Alpenkamm von den Les Diableret bis zum Titlis warnt das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF vor grosser Lawinengefahr. Am Mittwoch herrscht hier die Gefahrenstufe 4. Aufgrund des Nordwinds habe sich Triebschnee abgelagert, heisst es im Lawinenbulletin. Dieser überlagere zusammen mit dem Neuschnee eine schwache Altschneedecke.

Auch im restlichen Alpenraum herrscht vor allem in der Höhe erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3).

Glätte durch schneebedeckte Strassen möglich

Auch für Teile der Westschweiz gilt eine Schneewarnung, insbesondere im Wallis, entlang der Grenze zu Frankreich – allerdings nur bis Mittwochmittag.

Hier rechnet der Bund mit 15 bis 35 Zentimetern Neuschnee oberhalb von 800 Metern und mit 30 bis 60 Zentimetern Neuschnee oberhalb von 1200 Metern. Die Schneefallgrenze liegt bei 500 bis 800 Metern, ebenfalls tendenziell sinkend.

Der Bund warnt in allen Regionen vor mässiger Schneegefahr. Auch Glätte durch schneebedeckte Strassen sei möglich.

