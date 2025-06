1/4 Die Schweiz heizt sich auf. Hoch Zora bringt uns ins Schwitzen. Sonntag wird der heisseste Tag. Foto: MeteoSchweiz

Darum gehts Hitzewelle in der Schweiz: Temperaturen steigen auf über 30 Grad

Höhepunkt am Sonntag erwartet, gefolgt von möglichen Gewittern am Montag

Johannes Hillig Redaktor News

Erst kam Hoch Yvonne, jetzt bringt uns Hoch Zora mächtig ins Schwitzen. Blauer Himmel, Sonne satt – so geht Sommer. Und die nächsten Tage geht das erstmal so weiter. Das Thermometer steigt auf über 30 Grad – und mehr. Am Donnerstag sind im Zentralwallis und in der Südschweiz gut 32 Grad drin, teilt Meteo News am Donnerstag mit.

Am Freitag geht es genauso sonnig weiter. «Am Samstag gibt es zwischen 29 und 31 Grad, am Sonntag dann 31 bis 34 Grad – der vorläufige Höhepunkt dieser heissen Wetterphase», schreibt Michael Eichmann von Meteo News im neuesten Wetterblog. Und auch das Bundesamt hat die Schwitze-Hitze im Blick. «Es stehen uns hitzige Tage bevor!», teilt Meteo Schweiz auf X mit.

Es wird tropisch in der Nacht

Am Montag klingt die Sommerhitze etwas ab. Feuchte Luft ist auf dem Weg in die Schweiz. Im Flachland steigt die Schauer- und Gewitterneigung. Wann und wo? Das ist noch nicht ganz klar. Eichmann: «Im Detail gibt es zwischen den unterschiedlichen Modellen noch verschiedene Ansätze bezüglich Verbreitung und Timing der Schauerzellen.»

Immerhin: Gegen Abend dürften sich die dunklen Wolken wieder verzogen haben. Es wird aber etwas kühler. Also wirklich nur etwas. Zwischen 27 und 29 Grad. Trotzdem dürfte es unangenehmer werden für uns, weil die Luft feuchter ist. «Feuchte Luft kühlt in den Nächten ausserdem weniger schnell ab – mancherorts dürfte es in der Nacht auf Montag, womöglich auch in der Nacht auf Dienstag eine Tropennacht (20 Grad und höher) geben», so der Wetterexperte.

Überhaupt bleibt es warm. Die weiteren Tage gibt die Sommersonne wieder Gas. Es kann bis zu 32 Grad werden. Also: ab in die Badi und ans Glace!