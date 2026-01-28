Der Januar verabschiedet sich mit einem weissen Finale. Dank einer Tiefdrucklage schneit es ab Mittwoch wieder in der Schweiz. Blick zeigt dir, wo du dich auf die weisse Pracht freuen darfst.

Darum gehts Schnee kehrt in die Schweiz zurück, besonders im Süden

Erwartet werden bis zu 30 cm Neuschnee, Lawinengefahr im Süden erheblich

Schneefallgrenze sinkt am Mittwoch auf 500 bis 800 Meter nördlich der Alpen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Während in einigen Kantonen bereits die Sportferien begonnen haben, sah es mit Schnee zuletzt jedoch eher mager aus. Einige Skigebiete litten bereits unter dem Schneemangel. Doch nun kommt die weisse Pracht wieder zurück in die Schweiz.

Das Wetter in dieser Woche ist tiefdruckbestimmt. «Am Mittwochvormittag ist der Osten dank des Föhns noch wetterbegünstigt. Doch spätestens zum Mittag hin schläft der Föhn ein, wodurch sich die Niederschläge in Richtung Osten und Norden ausbreiten», sagt Meteorologe Quirin Beck von Meteo News zu Blick. Und diese bringen auch den ersehnten Schnee mit sich.

Vor allem im Süden wird es weiss

Dank Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad sind die Bedingungen für Flocken am Mittwoch gut. Nördlich der Alpen liegt die Schneefallgrenze auf 500 bis 800 Meter, im Süden auf 800 bis 1200 Meter, so der Meteorologe. «In den Bergen kann man mit 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee rechnen, in tieferen Lagen liegen wir eher im einstelligen Bereich, zwischen 2 und 5 Zentimetern.»

Selbst in den ganz tiefen Lagen könne mit «nassen Flocken» gerechnet werden, erklärt Beck. «Eine weisse Winterlandschaft darf man in den Tieflagen jedoch nicht erwarten. Ein bisschen angezuckert ist aber nicht unmöglich.» Eine bessere Chance für Schnee habe man jedoch in leicht erhöhten Lagen.

Vor allem im Tessin und südlichen Bündnerland ist mit einigem Neuschnee zu rechnen. Daher ist hier auch Vorsicht geboten. Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) warnt im Süden der Schweiz vor erheblicher Lawinengefahr: Im Tessin, Teilen von Graubünden und dem Wallis gilt Warnstufe drei. Nördlich der Alpen gilt im Mittelland die zweite Warnstufe und damit mässige Gefahr.

In der neuen Woche wird es trocken

In der Nacht auf und am Donnerstag sinkt die Schneefallgrenze, doch der Schneefall nimmt ab. Insgesamt seien die Schneemengen nicht allzu ergiebig, betont der Meteorologe. Gute Nachrichten: «Es muss daher nicht mit einem grossen Verkehrschaos gerechnet werden.»

Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen im Süden auf 7 bis 8 Grad – von Schnee in tiefen Lagen gibt es dann keine Spur. Während sich der Samstag durchwachsen mit einem Mix aus Wolken, Auflockerungen und Regen zeige, bleibe der Sonntag nach jetzigem Stand mehrheitlich trocken, weiss der Experte. Auch zum Start in die neue Woche zeigt sich das Wetter von seiner trockenen Seite.