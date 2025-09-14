Bis zu 28 Grad, Sonnenschein, Wärme: Schaut man sich die Wetterprognosen für kommende Woche an, könnte man meinen, der Sommer beginnt gerade erst.

1/5 Vielleicht ein letztes Mal Aareböötle? Kommende Woche könnte das noch mal möglich sein. Foto: Keystone

Darum gehts Kommende Woche bis zu 26 Grad erwartet, Sonne satt in der Schweiz

Montag bis zu 25 Grad im Norden, abends Regen in Bergen möglich

Im Wallis werden kurz nach Wochenmitte Temperaturen von bis zu 28 Grad erwartet

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Nach den nasskalten Sommermonaten, die hin und wieder von einer plötzlichen Hitzewelle unterbrochen wurden, scheint sich die heisse Jahreszeit wenigstens würdig zu verabschieden. Das geht zumindest aus den Vorhersagen von Meteo News hervor – kommende Woche man darf sich nämlich auf bis zu 26 Grad freuen.

Während sich der Sonntag morgens noch nass und kühl zeigt, wird es tagsüber dank eines Azorenhochs trocken und sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 21 Grad im Norden, im Süden kann das Thermometer bis auf 24 Grad klettern.

Zwei kleine Dämpfer

Am Montag kann man dann auch im Norden die Jacken und Pullis im Schrank lassen – bis zu 25 Grad werden erwartet! Dass es gen Abend dann speziell in den Bergen und in der Nordwestschweiz zu Regen kommen kann, ist bei den sonnigen Stunden tagsüber zu verzeihen.

Am Dienstag und Mittwoch folgen zwar zwei kleine Dämpfer, den Regenschirm braucht man aber nicht einzupacken. So liegen die Temperaturen um die 20 Grad im Norden, doch je weiter man sich gegen Süden bewegt, desto näher gelangt man an die 25 Grad.

Ein Kanton kratzt an der 30-Grad-Marke

Ab Donnerstag gilt dann wieder in der ganzen Schweiz: Sonne satt! In bestimmten Regionen des Wallis, etwa um Sitten, werden kurz nach Wochenmitte gar bis zu 28 Grad erwartet – knapp unter der 30-Grad-Marke. Aber auch in anderen Teilen des Landes klettern die Temperaturen noch mal in den sommerlichen Bereich. In Zürich gibts 25 Grad, Basel darf sich über 26 Grad freuen, und in Lugano werden bis zu 27 Grad erwartet.

Das Hoch zieht sich weiter – laut der momentanen Prognosen soll es sich bis kommenden Sonntag halten. Die Sonne ist dabei stete Begleiterin, nur hin und wieder soll es etwas bewölkt sein.