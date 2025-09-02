Heftige Gewitter haben in der Nacht auf Dienstag in der Schweiz gewütet. Eine erste Bilanz zeigt: Sturmböen erreichten im Mittelland Spitzenwerte – insgesamt wurden 3500 Blitze registriert.

Darum gehts Schwere Gewitter wüteten in der Schweiz, verursachten Schäden und Stromausfälle

Zürichsee besonders betroffen, Schulhaus-Dach in Meilen weggerissen

Janine Enderli Redaktorin News

Ein zerstörtes Schulhaus-Dach, Stromausfälle, Überschwemmungen und umgestürzte Bäume: In der Nacht auf Dienstag wüteten in der ganzen Schweiz massive Gewitter. Es wäre nicht überraschend, wenn viele nicht so gut geschlafen haben. Denn: Es war wirklich heftig.

«So etwas habe ich seit dem Sturm Lothar im Jahr 1999 nicht mehr erlebt», schreibt uns ein Leser und meint damit die Gewitterstürme, die über Horgen ZH gefegt sind. Ein Blick auf die erste Bilanz vom Wetterdienst «Meteo News» gibt dem ihm recht. Am Zürichsee wüteten die Winde besonders stark.

«Es hat uns besonders heftig getroffen»

In Wädenswil ZH wurden beispielsweise Sturmböen von 85 Kilometern pro Stunde gemessen. Damit liegt die Gemeinde auf Platz drei schweizweit. In Meilen riss der Sturm ein provisorisches Schulhaus-Dach weg. «Wir wurden sehr heftig getroffen», sagt eine Blick-Leserin.

In Schmerikon SG fegten Böen mit knapp 90 Kilometern pro Stunde über die Gemeinde. Damit liegt die St. Galler Gemeinde im Meteo-News-Ranking auf Platz 1 (Bergstationen ausgeschlossen). Die Grafik verrät auch, dass es alle Regionen der Schweiz getroffen hat.

Spitzenreiter aller Wetterstationen war der Säntis. Dort erreichten die Böen einen Wert von 101 Kilometer pro Stunde.

Baugerüst stürzt auf mehrere Autos

Während der Unwetter mussten Feuerwehr und Polizei unzählige Male ausrücken. Die Luzerner Polizei verzeichnete 40 Meldungen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Polizei registrierte vor allem Meldungen über umgestürzte Bäume, die Strassen blockierten, sowie überflutete Keller, Garagen und Unterführungen.

In der Stadt Zug stürzte ein Baugerüst auf mehrere Autos. Der Sachschaden ist enorm. An weiteren Örtlichkeiten in der Stadt Zug mussten weitere umgestürzte Bäume sowie abgebrochene Äste durch die Feuerwehr entfernt werden.

3500 Blitze

Die Gewitter zeichneten sich ausserdem durch eine hohe Blitzaktivität auf. Insgesamt 3500 Blitzentladungen wurden registriert.

In Uster fielen in zehn Minuten 18,5 Millimeter Regen, wie Meteo Schweiz mitteilt. «Eine aussergewöhnlich langlebige und starke Gewitterlinie zieht über die Schweiz», hiess es vom Wetterdienst.