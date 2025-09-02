Am Montagabend ist eine heftige Gewitterlinie über die gesamte Schweiz gezogen. Dabei hat sie Bäume aus dem Boden gerissen, Strassen geflutet und sogar das Dach einer Schule weggefegt. Das genaue Ausmass von Schäden ist noch unklar.

1/17 Dieses Dach eines provisorischen Schulhauses in Meilen ZH wurde weggefegt. Foto: Blick-Leserreporter

Darum gehts Starkregen und Gewitter ziehen über Bern, Zug und Zürich

Ein Baum fiel in Cham ZG aufgrund des Unwetters um

Fabrice Obrist Redaktor News

«Starkregen in Bern», meldete ein Leser am frühen Montagabend. Auf dem Niederschlagsradar war zu sehen, wie eine Gewitterfront von Frankreich über die Westschweiz und weiter in die Schweiz zieht – wo sie am späteren Abend dann ihr Unwesen trieb.

Aufnahmen zeigen die Wassermassen auf den Strassen und Donner ist zu hören. Ein Bild aus Cham ZG zeigt, wie aufgrund des Unwetters sogar ein Baum umgefallen ist.

Dach von Schulhaus weggeflogen

In Meilen ZH wütete das Unwetter sogar so stark, dass das Dach eines provisorischen Primarschulhauses weggeweht wurde. Bilder eines Leserreporters zeigen das Ausmass. «Ich wohne direkt nebenan. Ich wurde durch einen lauten Knall aufmerksam, als das Dach weggeflogen ist», berichtet der Leserreporter. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls hätte auf dem Fussballplatz nebenan ein Training von Junioren des FC Meilen stattgefunden, sagt der Augenzeuge. «Die Trainer haben sofort reagiert und die Kinder in Sicherheit gebracht», erzählt der Leser.

Auch eine weitere Blick-Leserin wurde Zeugin des fliegenden Dachs: Nach ihrem Leichtathletiktraining seien plötzlich starker Wind mit Blitz und Donner aufgezogen: «Ich hörte ein 5–7 Sekunden langes Zischen, wie bei einer Feuerwerksrakete. Als ich mich umdrehte, sah sie, wie ein Dach durch die Luft flog, bevor es krachend aufschlug. Wenige Minuten später, nach 20 Uhr, waren bereits Sirenen zu hören.»

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage von Blick einen Einsatz, macht aber keine weiteren Angaben. Wie aktuelle Bilder von einem Leser zeigen, waren schnell Aufräumarbeiten in Gange. Auch gegen 22.30 Uhr hatte die Kantonspolizei jedoch noch keinen Überblick über das gesamte Schadengeschehen, wie ihr Sprecher Florian Frei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Temporärer Stromausfall in Horgen

In Horgen ZH regnete und stürmte es ebenfalls stark. Aufnahmen eines Lesers zeigen eine praktisch komplett dunkle Strasse. «Stromausfall, kein Internet», schreibt er dazu. Ein Blick auf die Swisscom-Webseite bestätigt, dass es eine Störung gibt. «Derzeit sind das Swisscom Internet, blue TV sowie die Festnetztelefonie aufgrund eines Stromausfalls unterbrochen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten», schreibt das Unternehmen. Seit kurz nach 20 Uhr seien Internet und Strom weg.

Zuerst berichtete Swisscom, dass die Störung bis 1 Uhr andauern könnte. Doch die Bewohner von Horgen konnten bereits früher aufatmen: Um kurz nach 20.30 Uhr war das Problem laut Swisscom-Webseite wieder gelöst, der Strom und das Internet wieder da.

MeteoSchweiz schreibt auf X zum Unwetter: «Eine aussergewöhnlich langlebige und kräftige Gewitterlinie zog am Nachmittag und Abend vom Léman bis zum Bodensee. Auf ihrem Weg sorgte sie für Starkregen, Hagel und Sturmböen.» In Uster seien 18,5 mm in 10 Minuten gefallen und in Schmerikon wurde eine Spitzenböe von 89 km/h gemessen.

