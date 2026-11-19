Die Cybercrimepolice warnt vor einer neuen Betrugsmasche: Falsche Bankangestellte behaupten am Telefon, es habe unberechtigte Überweisungen gegeben. Mit einem gefälschten SNB-Schreiben wollen sie Opfer zur Übergabe von Bargeld bewegen.

Darum gehts Falsche Bankangestellte behaupten am Telefon, es habe vom Konto unberechtigte Überweisungen gegeben

Gefälschte SNB-Mails mit persönlichen Daten sollen die Geschichte eines Sicherungskontos stützen

Die Opfer sollen Bargeld abheben und es unter Zeitdruck an angebliche SNB-Vertreter übergeben

Janine Enderli Redaktorin News

Betrüger haben eine neue Masche: Sie geben sich am Telefon als Bankangestellte aus und setzen Opfer mit falschen Behauptungen unter Druck. Ziel ist es, an Bargeld zu gelangen – unterstützt durch ein vermeintliches Schreiben der Schweizerischen Nationalbank (SNB), das jedoch gefälscht ist.

Cybercrimepolice warnt in einer neuen Mitteilung vor diesem perfiden Betrug. Die Anrufe beginnen oft mit einer alarmierenden Nachricht. Es seien unberechtigte Überweisungen von Ihrem Konto getätigt worden, heisst es darin.

So wollen die Kriminellen an dein Geld

Der Anrufer, der sich als Bankmitarbeiter ausgibt, leitet das Gespräch anschliessend geschickt an eine angebliche Sicherheitsabteilung weiter. Dort wird erklärt, dass es interne Betrugsfälle bei der Bank gebe und die SNB für den Schaden aufkommen werde – Voraussetzung sei jedoch die Eröffnung eines speziellen Sicherungskontos bei der SNB.

Um die Geschichte glaubwürdig erscheinen zu lassen, verschicken die Täter gefälschte E-Mails im Namen der SNB. Diese enthalten persönliche Daten des Opfers, eine Referenznummer und vermeintliche Kontaktinformationen der Nationalbank.

Noten physisch abheben

Sie kündigen an, dass die Kontoeröffnungsunterlagen und Zahlungskarten per Post zugestellt werden. Doch das ist alles nur Fassade: In Wahrheit wollen die Betrüger die Opfer dazu bringen, Geld abzuheben.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs behauptet der Anrufer, dass die unberechtigten Überweisungen bereits rückgängig gemacht wurden. Doch um das Sicherungskonto zu aktivieren, müsse das Opfer eine grössere Summe Bargeld bei der Bank abheben.

Die Übergabe werde durch vermeintliche SNB-Vertreter organisiert und mit angeblichen Dokumenten bestätigt. Dabei setzen die Betrüger die Opfer unter massiven Zeitdruck. In manchen Fällen melden sich die Täter später erneut, diesmal unter einer anderen falschen Identität, etwa als Polizei. Ziel bleibt jedoch immer dasselbe: die Übergabe von Bargeld an die Betrüger.

So schützt du dich