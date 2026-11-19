Darum gehts
- Falsche Bankangestellte behaupten am Telefon, es habe vom Konto unberechtigte Überweisungen gegeben
- Gefälschte SNB-Mails mit persönlichen Daten sollen die Geschichte eines Sicherungskontos stützen
- Die Opfer sollen Bargeld abheben und es unter Zeitdruck an angebliche SNB-Vertreter übergeben
Betrüger haben eine neue Masche: Sie geben sich am Telefon als Bankangestellte aus und setzen Opfer mit falschen Behauptungen unter Druck. Ziel ist es, an Bargeld zu gelangen – unterstützt durch ein vermeintliches Schreiben der Schweizerischen Nationalbank (SNB), das jedoch gefälscht ist.
Cybercrimepolice warnt in einer neuen Mitteilung vor diesem perfiden Betrug. Die Anrufe beginnen oft mit einer alarmierenden Nachricht. Es seien unberechtigte Überweisungen von Ihrem Konto getätigt worden, heisst es darin.
So wollen die Kriminellen an dein Geld
Der Anrufer, der sich als Bankmitarbeiter ausgibt, leitet das Gespräch anschliessend geschickt an eine angebliche Sicherheitsabteilung weiter. Dort wird erklärt, dass es interne Betrugsfälle bei der Bank gebe und die SNB für den Schaden aufkommen werde – Voraussetzung sei jedoch die Eröffnung eines speziellen Sicherungskontos bei der SNB.
Um die Geschichte glaubwürdig erscheinen zu lassen, verschicken die Täter gefälschte E-Mails im Namen der SNB. Diese enthalten persönliche Daten des Opfers, eine Referenznummer und vermeintliche Kontaktinformationen der Nationalbank.
Noten physisch abheben
Sie kündigen an, dass die Kontoeröffnungsunterlagen und Zahlungskarten per Post zugestellt werden. Doch das ist alles nur Fassade: In Wahrheit wollen die Betrüger die Opfer dazu bringen, Geld abzuheben.
Im weiteren Verlauf des Gesprächs behauptet der Anrufer, dass die unberechtigten Überweisungen bereits rückgängig gemacht wurden. Doch um das Sicherungskonto zu aktivieren, müsse das Opfer eine grössere Summe Bargeld bei der Bank abheben.
Die Übergabe werde durch vermeintliche SNB-Vertreter organisiert und mit angeblichen Dokumenten bestätigt. Dabei setzen die Betrüger die Opfer unter massiven Zeitdruck. In manchen Fällen melden sich die Täter später erneut, diesmal unter einer anderen falschen Identität, etwa als Polizei. Ziel bleibt jedoch immer dasselbe: die Übergabe von Bargeld an die Betrüger.
So schützt du dich
- Leite verdächtige E-Mails an Cybercrimepolice.ch weiter
- Gib niemals sensible Daten preis, ohne die Identität deines Gesprächspartners gründlich überprüft zu haben
- Leg auf, wenn du Zweifel hast, und kontaktiere die Institution direkt über die offizielle Telefonnummer
- Hebe niemals auf telefonische Aufforderung hin Bargeld ab
- Lösche verdächtige E-Mails oder verschiebe sie in den Spam-Ordner
- Bist du betroffen und hast bereits Geld übergeben? Dann melde dich umgehend telefonisch bei der Kantonspolizei und erstatte Anzeige