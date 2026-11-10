In einem Mail wird Druck gemacht. Die Zahlungsdaten für den Swisspass müssen innerhalb von 24 Stunden aktualisiert werden. Doch Vorsicht! Hinter der Nachricht stecken Betrüger.

Darum gehts Phishing-Mail fordert Swisspass-Nutzer auf, Zahlungsdaten innert 24 Stunden zu aktualisieren

Link im Mail führt auf gefälschte Website, wo Kriminelle Kreditkartendaten abgreifen wollen

Swisspass verlangt nie, sensible Daten per Telefon, E-Mail oder SMS unter Zeitdruck zu nennen

Marian Nadler Redaktor News

«Guten Tag, wir haben festgestellt, dass die mit deinem Swisspass-Konto verknüpfte Kreditkarte nicht mehr gültig ist.» So beginnt ein angeblich von den SBB respektive von Swisspass versendetes Mail. Gemeldet hat das Betrugsmail ein Blick-Leserreporter.

Wer auf den weiter unten im Mail platzierten Button «Jetzt Daten aktualisieren» klickt, landet nicht auf einer offiziellen Website. Mit der dreisten Masche wollen Hacker an Kreditkartendaten und dein Geld.

Kriminelle wollen an die Daten

Mit den erbeuteten Kreditkartendaten können die Cyberkriminellen online auf Shoppingtour gehen. Sobald die Daten abgeschickt sind, können die Ganoven mit deiner Kreditkarte im schlimmsten Fall machen, was sie wollen.

Alliance Swisspass bestätigt auf Blick-Anfrage, dass es sich bei dem Mail um einen Phishingversuch handelt. «Phishing-Nachrichten im Namen von SwissPass oder der ÖV-Branche sind uns seit Längerem bekannt. Entsprechende Betrugsversuche tauchen regelmässig in unterschiedlichen Formen auf», betont Mediensprecher Philipp Bosshard.

Zudem fordere Swisspass die Kunden nie auf, innert einer bestimmten Zeit sensible Daten per Telefon, E-Mail oder SMS preiszugeben.

Das können Kunden tun

Für das Swisspass-Login wird Kunden die sichere Anmeldung mittels Passkeys empfohlen.

Bosshard empfiehlt zudem die folgenden Vorsichtsmassnahmen:

Nicht auf verdächtige Links oder Anhänge klicken

Die Absenderadresse genau prüfen

Keine persönlichen Daten eingeben

Im Zweifelsfall die Echtheit der Nachricht über offizielle Kanäle prüfen lassen (z. B. via Kundendienst)

Falls bereits Zahlungsdaten eingegeben wurden oder ein finanzieller Schaden entstanden ist wird empfohlen, sich umgehend mit dem jeweiligen Anbieter des Zahlungsmittels in Verbindung zu setzen