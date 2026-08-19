IT-Ausfall am Flughafen Zürich – Verspätungen drohen

Mitten in der Sommersaison kommt es am Flughafen Zürich zu einem IT-Ausfall. Schon am Dienstag kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Auch am Mittwoch drohen Verspätungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Flughafen Zürich führt ein Systemausfall zu Verspätungen und Kapazitätsproblemen

Freizeitflugverkehr wurde weitgehend ausgesetzt, um reguläre Flüge zu priorisieren

Acht Landungen erfolgten am 18. August nach 23:30 Uhr

Reisende am Flughafen Zürich müssen aktuell viel Geduld mitbringen. Der Flughafen hat seit drei Tagen mit einem Teilausfall eines Systems, mit welchem Apron Control arbeitet, zu kämpfen. «Das betroffene System ist zuständig für die Abflugsplanung, für die elektronische Koordination mit Skyguide, Eurocontrol und der Standplatzplanung», sagt der Mediensprecher des Flughafens Zürich, Adrian Panholzer, gegenüber Blick.

Aufgrund des System-Problems wird am Flughafen Zürich derzeit mit einer reduzierten Kapazität bei An- und Abflügen operiert. «Aufgrund des Ausfalls wird derzeit ein vorbereitetes und trainiertes Verfahren angewendet. Dieses basiert jedoch auf deutlich mehr händischer Arbeit und ermöglicht daher nicht die gleiche Kapazität wie das System», erklärt der Mediensprecher hierzu.

Grund für System-Ausfall noch unklar

Bereits am Dienstag kam es zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen im Flugverkehr. Acht Landungen seien am Dienstag ausserhalb der Betriebszeiten nach 23.30 Uhr durchgeführt worden – die letzte Landung um 23.55 Uhr. «Aufgrund der reduzierten Kapazität muss auch heute mit Verspätungen gerechnet werden», so Panholzer.

Der Grund für den Ausfall werde derzeit abgeklärt. «Die Techniker arbeiten gemeinsam mit dem Lieferanten mit Hochdruck daran, das System wieder zum Laufen zu bringen. Zusätzliches Personal wurde aufgeboten, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten», betont der Mediensprecher.

Flughafen mit reduzierter Kapazität

Der Freizeitflugverkehr sei derzeit deshalb weitgehend ausgesetzt, um den regulären Flugbetrieb zu priorisieren. «Die Passagiere werden von ihren Airlines über allfällige Verspätungen oder Änderungen zu ihrem Flug informiert. Dass es aufgrund des Systemausfalls zu Verspätungen kommt, bedauern wir», so Panholzer.

Bei Skyguide scheint das aktuelle IT-Problem nicht zu liegen. «Bei Skyguide funktionieren alle Systeme stabil», sagt Skyguide-Sprecher Vladi Barrosa zu Blick.