Seit Mittwochmittag wird die 21-jährige Hanna Speicher aus Wittenberg DE vermisst. Sie war zuletzt im Bereich Pizol / Vilters, möglicherweise bei der Vilterser Alp, unterwegs.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die 21-jährige Hanna Speicher aus Deutschland reiste am Dienstag, 15. September, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Österreich nach Vilters-Wangs im Kanton St. Gallen. Am vergangenen Mittwoch bestieg sie den Gipfel Garmil am Pizol, welchen sie um die Mittagszeit erreichte. Seither besteht kein Kontakt mehr zu Hanna Speicher, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Vermisstmeldung schreibt.

Die Vermisste ist etwa 169 cm gross, hat eine schlanke Statur, kurze, braune Haare und ist Brillenträgerin. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie eine rote Jacke, graue Wanderhosen sowie Wanderschuhe und übernachtete in einem grünen Zelt.

Ermittlungen haben ergeben, dass sich Hanna Speicher möglicherweise am Freitagvormittag im Bereich der Vilterser Alp, Untersäss, befunden hat. Die Kantonspolizei St. Gallen bittet Personen, welche Angaben zur Vermissten machen können, sich bei der Kantonspolizei St. Gallen, 058 229 49 49, zu melden.