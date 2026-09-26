Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kradolf mussten am Freitag zwei Personen zur Kontrolle ins Spital gebracht werden– zwei Katzen konnten nur noch tot geborgen werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz vor 13 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass es in einem Mehrfamilienhaus am Wartenweilerweg brenne. Die Feuerwehren Sulgen-Kradolf-Schönenberg und Sitter-Thur kamen mit rund 65 Einsatzkräften vor Ort. Sie retteten zwei Personen von einem Balkon und bekämpften den Brand, der in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen war.

Der Rettungsdienst untersuchte vor Ort mehrere Personen wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung. Zwei von ihnen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Zwei Katzen konnten leider nur noch tot geborgen werden. Der Sachschaden am Gebäude beträgt mehrere hunderttausend Franken. Die Brandursache ist noch unbekannt und wird vom Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.