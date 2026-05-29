Jugendliche von Unbekanntem sexuell angegangen

In Biel wurde am Mittwoch eine Jugendliche auf der Seevorstadt Opfer eines sexuellen Übergriffs. Der Täter, ein etwa 30-jähriger Mann, flüchtete. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Biel wurde am 27. Mai ein sexueller Übergriff gemeldet

Täter: etwa 30 Jahre alt, braune Haut, dunkle, gewellte Haare

Polizei Bern sucht Zeugen, Hinweise unter +41 32 328 21 31

Mattia Jutzeler Redaktor News

Zeugen in Biel gesucht. Am Mittwoch kurz vor 17.30 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass in Biel auf der Seevorstadt auf der Höhe des Neuen Museums Biel eine Jugendliche Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sei. Gemäss ersten Abklärungen befand sich die Jugendliche auf dem Nachhauseweg, als sie von hinten von einem Unbekannten gepackt und sexuell angegangen wurde.

Sie begann sich zu wehren und konnte sich schliesslich aus seinem Griff lösen, bevor sie anschliessend davonrannte. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung.

Mutmasslicher Täter gesucht

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 30 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter gross und von muskulöser Statur. Der Beschuldigte mit gebräunter Haut und dunklen, gewellten Haaren hat die Jugendliche auf Hochdeutsch und Englisch angesprochen. Zum Tatzeitpunkt trug er ein helles T-Shirt und kurze Sporthosen.

Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer +41 32 328 21 31 zu melden.