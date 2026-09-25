Riesige Wasserfontäne nach Crash in Ostermundigen BE

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Auto prallt gegen Hydrant in Ostermundigen, Wasserfontäne entsteht
- Wasser schoss 15 Meter hoch und überflutete die Strasse
- Kantonspolizei Bern und Feuerwehr stoppen Wasserfluss erfolgreich
Janine EnderliRedaktorin News
Ein Crash mit nassen Folgen ereignete sich am Freitagmorgen in Ostermundigen BE: Kurz nach 10 Uhr krachte ein Auto an der Forelstrasse in einen Hydranten. Das Missgeschick passierte bei einem Parkiervorgang.
Ein Leserreporter schildert gegenüber Blick, was danach geschah: «Es schoss eine riesige Wasserfontäne mehrere Meter hoch in die Luft und innerhalb kürzester Zeit floss so viel Wasser über die Strasse, dass sie wie ein kleiner Fluss aussah.»
Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage einen entsprechenden Einsatz. Durch den Unfall sei eine Wasserfontäne von rund 15 Metern Höhe entstanden. Neben der Polizei war auch noch die Feuerwehr vor Ort. Mittlerweile gelang es, das Wasser abzustellen.