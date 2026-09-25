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Hier schiesst die Wasserfontäne in die Höhe
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Nach Crash mit Hydrant:Hier schiesst die Wasserfontäne in die Höhe

«Wie ein kleiner Fluss»
Riesige Wasserfontäne nach Crash in Ostermundigen BE

Ein spektakulärer Unfall in Ostermundigen BE: Am Freitagmorgen rammte ein Auto beim Parkieren einen Hydranten. Eine 15 Meter hohe Wasserfontäne verwandelte die Strasse in einen kleinen Fluss. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.
Publiziert: 11:39 Uhr
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Aktualisiert: vor 24 Minuten
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Eine 15 Meter hohe Wasserfontäne schiesst aus dem Boden.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Auto prallt gegen Hydrant in Ostermundigen, Wasserfontäne entsteht
  • Wasser schoss 15 Meter hoch und überflutete die Strasse
  • Kantonspolizei Bern und Feuerwehr stoppen Wasserfluss erfolgreich
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Janine EnderliRedaktorin News

Ein Crash mit nassen Folgen ereignete sich am Freitagmorgen in Ostermundigen BE: Kurz nach 10 Uhr krachte ein Auto an der Forelstrasse in einen Hydranten. Das Missgeschick passierte bei einem Parkiervorgang. 

Ein Leserreporter schildert gegenüber Blick, was danach geschah: «Es schoss eine riesige Wasserfontäne mehrere Meter hoch in die Luft und innerhalb kürzester Zeit floss so viel Wasser über die Strasse, dass sie wie ein kleiner Fluss aussah.»

Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage einen entsprechenden Einsatz. Durch den Unfall sei eine Wasserfontäne von rund 15 Metern Höhe entstanden. Neben der Polizei war auch noch die Feuerwehr vor Ort. Mittlerweile gelang es, das Wasser abzustellen. 

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