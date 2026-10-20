Am Montagabend kam es in Weissenbach zu einem heftigen Crash. Insgesamt waren vier Autos beteiligt. Fünf Personen wurden verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montag, 19. Oktober 2026, kurz nach 16.30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Verkehrsunfall auf der Hauptstrasse in Weissenbach (Gemeinde Boltigen) gemeldet.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge war ein Auto von Weissenbach herkommend in Richtung Zweisimmen unterwegs, als es aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, wo es mit einem entgegenkommenden Auto seitlich kollidierte. Beide Autos stiessen durch den Aufprall in der Folge mit je einem weiteren Auto zusammen. Dabei kam es zu einer seitlichen Frontalkollision.

Strasse zwei Stunden lang gesperrt

Bei den Kollisionen wurden fünf Personen verletzt, zwei davon leicht. Ein Lenker wurde durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit. Die verletzten Personen wurden durch vier Ambulanzteams und einen Helikopter der Rega ins Spital geflogen.

Für die Dauer der Unfallarbeiten war die Strasse während knapp zwei Stunden vollständig gesperrt. Es kam zu erheblichem Rückstau. Neben der Kantonspolizei Bern standen mehrere Ambulanzteams, ein Helikopter der Rega, die Feuerwehren Boltigen und Zweisimmen sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.