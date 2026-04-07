Bahnverkehr zwischen Olten und Bern eingeschränkt

Die Bahn2000-Strecke zwischen Olten und Bern ist derzeit aufgrund einer Weichenstörung blockiert – viele Linien verkehren verzögert oder fallen komplett aus.

Kaum ist das lange Osterwochenende vorbei und der Arbeitsalltag beginnt wieder, heisst es mitten in der Rush Hour am Dienstagabend plötzlich: Verspätungen, Umleitungen, Ausfälle. Betroffen ist die Strecke von Olten nach Bern – umgekehrt verkehren die Züge normal. Eine Weiche der Bahn2000-Strecke soll eine Störung haben und den Zugverkehr somit blockiere, wie die SBB auf ihrer Website schreibt.

Die Störung dürfte bis mindestens 19.30 Uhr gehen. Betroffen sind die Linien ICE, EC, IC1, IC6, IC8, IC61, IC81, IR15, IR16 und S23. Die letzteren Beiden fallen derzeit komplett aus, der Rest wird wenn möglich über die Strecke Langenthal - Burgdorf umgeleitet. Das kann zu Reisezeitverlängerungen von 15 bis 30 Minuten führen.